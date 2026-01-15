Slimme AI helpt huisarts in de spreekkamer

Voor huisartsen en praktijkondersteuners is het fijn om echt aandacht te kunnen hebben voor een patiënt. Het invoeren van een gespreksverslag leidt hierbij vaak af. De regionale huisartsenorganisatie Delta Dokters heeft hiervoor een AI-oplossing gevonden.

Het hulpmiddel zet gesprekken direct om in tekst. Daarna maakt het automatisch een verslag dat in het medische dossier komt. Door een samenwerking tussen Delta Dokters en Juvoly kunnen huisartsenpraktijken op Goeree-Overflakkee dit hulpmiddel tijdelijk gratis uitproberen. Directeur-bestuurder van Delta Dokters John Kreuze noemt het een mooie, innovatieve stap richting de toekomst. “Het gebruik zal even wennen zijn, maar ik ben ervan overtuigd dat het een positief effect heeft op de gesprekken met de patiënten. Door de afspraken die we gemaakt hebben, kunnen we deze innovatie onder goede voorwaarden aanbieden aan onze huisartsenpraktijken.” Mark Versleijen van Juvoly voegt hieraan toe: “Juvoly ontlast de zorgverlener écht. Er is juiste aandacht voor de patiënt en geeft rust aan de zorgverlener, zowel tijdens als na het consult.”

Inmiddels werkt bijna de helft van de praktijken op het eiland met het systeem. Een aantal hiervan is nog aan het testen. “We verwachten, na de positieve reacties van de huidige gebruikers, dat meer praktijken er gebruik van gaan maken in de loop van het jaar”, geeft een woordvoerder van Delta Dokters aan.

“Ik kan niet zo snel typen”

Een van de praktijken waar al een abonnement is afgesloten, is Westplaat in Middelharnis. “Ik werk er dagelijks mee. Het is een eenvoudige routine geworden. Zeker bij een langer gesprek levert het een betere verslaglegging op. Mede omdat ik niet zo snel kan typen. Nu lees ik het verslag na, verbeter en personaliseer ik het en het is klaar”, vertelt een van hun huisartsen positief.

Het systeem is door Delta Dokters uitvoerig getest op beveiligingseisen. Het neemt geen spraak op maar zet gesproken woord om in tekst en maakt een samenvatting. Nadat de samenvatting is verwerkt, wordt de tekst niet opgeslagen of bewaard. De privacy van de patiënt komt volgens de organisaties niet in gevaar.

Door Internetredactie Omroep Archipel