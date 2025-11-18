Snelheid op Langeweg mogelijk omlaag naar 60 kilometer per uur

Het Waterschap Hollandse Delta werkt aan een voorlopig plan om in 2027 de Langeweg in Ooltgensplaat opnieuw in te richten. Het waterschap wil de verkeersveiligheid verbeteren door de weg anders vorm te geven en de maximumsnelheid te verlagen naar 60 kilometer per uur. Het plan moet ervoor zorgen dat landbouwverkeer via de Langeweg gaat rijden en de parallelweg wordt ingericht als (brom)fietspad. Ook wordt gekeken naar een mogelijke meelifthalte bij de bushalte. De plannen zijn nog niet definitief; hulpdiensten en de dorpsraad worden de komende tijd om advies gevraagd.

Veiligheid

Een belangrijk doel van de nieuwe indeling is het verbeteren van de veiligheid op de route, onder meer voor fietsers. Nu delen fietsers en landbouwverkeer de parallelweg. In het ontwerp wordt de parallelweg een apart (brom)fietspad, zodat landbouwvoertuigen over de hoofdweg kunnen rijden. Volgens het waterschap moet de snelheidsverlaging zorgen voor meer rust en voorspelbaarheid in het verkeer, vooral omdat er meerdere kruisingen zijn. Door de wegbreedte en kruisingen aan te passen, wil het waterschap voorkomen dat automobilisten te hard rijden.

Hulpdiensten

De hulpdiensten moeten nog reageren op het ontwerp. Het waterschap verwacht dat vooral de aanrijtijden en bereikbaarheid van Ooltgensplaat belangrijke onderwerpen zullen zijn. Tijdens de werkzaamheden komen er tijdelijke omleidingen om de overlast te beperken.

Dorpsraad

De dorpsraad van Ooltgensplaat liet op Facebook weten dat zij onlangs een werkbezoek hadden bij het waterschap om het ontwerp te bespreken. Volgens de dorpsraad sluiten onderdelen van het plan goed aan bij de wensen uit het dorp, zoals duidelijke kruisingen, meer ruimte voor weggebruikers en nieuwe straatverlichting. De raad is het echter niet eens met de voorgestelde maximumsnelheid van 60 kilometer per uur en vindt deze snelheid ongeschikt voor de weg. Wel staat het waterschap open voor het idee van een meelifthalte en onderzoekt het of dit kan worden opgenomen in het definitieve ontwerp. Het overleg wordt vervolgd nadat de hulpdiensten hun advies hebben gegeven.

Het gesprek tussen het waterschap en de dorpsraad wordt voortgezet nadat de hulpdiensten hun advies hebben gegeven. De verwachting is dat dit begin 2026 gebeurt.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel