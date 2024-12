Sommelsdijk tevreden over pilot met preventie app

De Sommelsdijkse dorpsraad is tevreden over de pilot met de preventie-app die vanaf december 2023 heeft gelopen in de Bloemenwijk. Er zijn ook plannen voor starten met buurtpreventie apps in andere wijken.

In december 2023 heeft de Sommelsdijkse dorpsraad de pilot van de preventie-app in de Bloemenwijk gestart. De Bloemenwijk is de wijk gelegen tussen de Molenlaan, Groene Zoom, Rozenlaan en de Dorpsweg. Reden van de start was dat de bewoners van deze wijk meerdere malen hadden aangegeven een gevoel van onveiligheid te ervaren en vanuit de overheden naar hun idee niet voldoende werden gehoord. Er waren meerdere pogingen tot inbraak en daadwerkelijke inbraken in de wijk geweest. Ook werden er regelmatig, met name in de avond en de nachtelijke uren, vreemde personen in de wijk gezien die zich verdacht ophielden.

Aanhoudingen

De app telt momenteel 110 leden uit de wijk, die actief de straat op gaan als er via de appgroep een melding binnenkomt. Momenteel staat de teller op 23 meldingen, variërend van een verdachte situatie tot een buitenbrand en een heterdaad voertuigdiefstal. Ook zijn er meerdere aanhoudingen geweest naar aanleiding van meldingen in de app.

In De Doele was een evaluatieavond voor bewoners, waar vooral positieve reacties te horen waren. "Ik mag namens het bestuur van de Sommelsdijkse dorpsraad zeer tevreden zijn", zegt Secretaris Corné Hollaar van de Sommelsdijkse dorpsraad. "We kijken terug op een geslaagde pilot met de preventie-app."

Corné Hollaar heeft binnen het bestuur van de dorpsraad de taak op zich genomen deze apps te beheren en te coördineren. "Dit vergt het nodige werk, maar ik doe het met plezier. Zeker als er veel positieve reacties binnenkomen, waarvoor dank."

Momenteel wordt ook in de wijk Sommelsdijk Oud-Zuid huis-aan-huis geflyerd. Ook hier zal op korte termijn een preventie-app starten. Sommelsdijk Oud-Zuid is de wijk gelegen tussen de Dorpsweg, Zuidelijke Achterweg, Kortewegje, Langeweg en de Prinsesselaan.

Kijk op www.sommelsdijksedorpsraad.nl voor meer informatie.



Door Internetredactie Omroep Archipel