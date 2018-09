Sommelsdijker Roderick Pijls kitesurft op giftig heet meer

Het giftige meer Lake Natron is in het droge seizoen slechts drie meter diep. Door de hitte verdampt het water in het meer, waardoor het zoutgehalte toeneemt. In dat klimaat gedijt een bacterie die een opvallend rode kleur heeft. Kitesurfer Roderick Pijls uit Sommelsdijk ging kitesurfen op Lake Natron om de perfecte foto te krijgen voor een serie van fotograaf Rein Rijke.

Voor hun reis lieten de 26-jarige Roderick Pijls uit Sommelsdijk en topfotograaf Rein Rijke zich sponsoren door een computerfabrikant. Een speciaal pak moest Pijls beschermen tegen het giftige en vooral hete water. Mocht het toch mis gaan dan hadden de twee avonturiers materiaal meegekregen om hulp in te roepen.

Lees verder op RTV Rijnmond.