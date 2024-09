Spannende finale voor jeugdbrandweer Den Bommel op Schiphol

Op zaterdag 28 september 2024 was het eindelijk zover voor de jeugdbrandweer van Den Bommel: de landelijke finalewedstrijd hoge druk. Deze spannende competitie vond plaats op een wel heel bijzondere locatie: Schiphol, waar de jonge brandweermannen hun vaardigheden op de proef werden gesteld in een realistisch scenario.

Door Robin van Mourik

Het scenario dat was opgezet was behoorlijk uitdagend. In een vliegtuig op Schiphol was er brand uitgebroken in de motor. Terwijl de crashtender van brandweer Schiphol de brandende motor onder controle probeerde te krijgen, kreeg de ploeg van de jeugdbrandweer Den Bommel de taak om bijstand te verlenen aan de brandweer van Schiphol en het vliegtuig te verkennen.

Terwijl de waterwinning werd opgebouwd, werd ook het Rescue (Escape) Stair Vehicle ingeschakeld. Dit voertuig was cruciaal om toegang te verschaffen tot het vliegtuig.

Eenmaal binnen in het vliegtuig werd het al snel duidelijk dat naast de brand die in de motor woedde, ook binnen brand was ontstaan die snel geblust moest worden en slachtoffers waren die gered moesten worden. De jeugdbrandweermannen van Den Bommel toonden hun training en teamwork door de brand vakkundig te blussen en de slachtoffers veilig naar buiten te brengen.

Hun inzet en doortastendheid resulteerden in een indrukwekkende 4e plaats.

Naast de spannende competitie was het ook een leerzame ervaring voor de jonge brandweerlieden. Het werken in een echte omgeving zoals Schiphol biedt hun de kans om hun vaardigheden in de praktijk te brengen en te leren van ervaren brandweermensen. De samenwerking met de professionals van de luchthaven droeg bij aan een onvergetelijke dag.