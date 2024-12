Sportteam brengt sportverenigingen samen tijdens geslaagde bijeenkomst

Donderdagavond 12 december 2024 organiseerde het Sportteam van gemeente Goeree-Overflakkee de eerste sportverenigingsbijeenkomst in het gemeentehuis. Met 31 deelnemers van 19 sportverenigingen was de opkomst hoog. De avond stond in het teken van samenwerken, kennis delen en het versterken van sportverenigingen in de gemeente.

Wethouder Berend Jan Bruggeman opende de bijeenkomst en sprak de aanwezigen toe: "Het is mooi om zoveel betrokken mensen samen te zien. Sport speelt een grote rol in onze samenleving en jullie inzet maakt dat mogelijk. Samen bouwen we aan een gezond en sportief Goeree-Overflakkee."

Samen werken aan sterker verenigingsleven

De bijeenkomst bood verenigingen niet alleen waardevolle informatie, maar ook de kans om laagdrempelig in gesprek te gaan met medewerkers van de gemeente. Dit leidde tot waardevolle gesprekken en betere onderlinge afstemming. Het Sportteam benadrukt dat het doel van de avond was om verenigingen samen te brengen en de verbinding tussen de gemeente en verenigingen te versterken.

Medewerkers van de gemeente gaven verschillende presentaties om de verenigingen te informeren en te inspireren. Zo werd een toelichting gegeven op de nieuwe webpagina van het Sport- en Cultuurloket: www.goeree-overflakkee.nl/sportencultuurloket, waar verenigingen terecht kunnen voor ondersteuning. Daarnaast werd uitleg gegeven over beschikbare subsidies en hoe het Kindpakket, evenals een speciaal pakket voor Oekraïense kinderen, sportdeelname ondersteunt. Een ander belangrijk onderwerp was het gezonder maken van sportverenigingen en hoe dit in de praktijk kan worden toegepast.

Na de pauze kregen verenigingen de ruimte om met het Sportteam, de gemeente en elkaar in gesprek te gaan over uitdagingen en kansen. Deze uitwisseling leverde waardevolle inzichten en ideeën op.

Kijken naar de toekomst

De bijeenkomst werd door zowel de organisatie als de deelnemers positief ontvangen. Het Sportteam ziet dit als een eerste stap in een bredere samenwerking met verenigingen. "Deze avonden helpen ons om samen verder te komen," aldus een medewerker van het Sportteam.



Door Internetredactie Omroep Archipel