Start bouw sociale huurwoningen Goedereede eind 2025

Woningcorporatie Oost West Wonen en Bouwonderneming Stout hebben op 13 oktober 2025 een overeenkomst getekend voor de bouw van 24 appartementen en 4 eengezinswoningen aan de Westerloostraat en het Hongaarseplein in Goedereede. De nieuwe woningen zijn bedoeld voor sociale huur en richten zich op zowel senioren als gezinnen. De overeenkomst werd ondertekend door Marleen van de Kamp, directeur-bestuurder van Oost West Wonen, en Ronald Kort, directeur van Bouwonderneming Stout.

De bouw maakt deel uit van de vernieuwing van de buurt rond de Westerloostraat en de Tramlijnweg. De plannen zijn ontwikkeld door Oost West Wonen, in samenwerking met Architectenbureau Born, de gemeente Goeree-Overflakkee en Bouwonderneming Stout. Het ontwerp is afgestemd op de bestaande bebouwing in de wijk.

Toekomstbestendig

De 24 appartementen zijn levensloopbestendig, wat betekent dat ze geschikt zijn voor ouderen of mensen die minder mobiel zijn. De woningen worden energiezuinig gebouwd en voorzien van warmtepompen in plaats van een gasaansluiting. Ook is er aandacht voor lage onderhoudskosten.

Doelgroepen

Volgens Marleen van de Kamp, directeur-bestuurder van Oost West Wonen, is het project belangrijk voor de lokale woningmarkt: “Met deze nieuwbouw kunnen we het aantal sociale huurwoningen in Goedereede uitbreiden. Door ook eengezinswoningen toe te voegen, richten we ons op verschillende doelgroepen. Tegelijkertijd maken de seniorenwoningen doorstroming mogelijk voor mensen die kleiner willen gaan wonen.”

De bouw start naar verwachting eind 2025.

Door Internetredactie Omroep Archipel