Start verdiepend onderzoek naar warmteoplossing Power-to-Heat (P2H)

De gemeente Goeree-Overflakkee zet een volgende stap in het verkennen van de warmteoplossing: Power-to-Heat (P2H). Een verdiepend onderzoek moet duidelijk maken of Power-to-Heat kan bijdragen aan een duurzame, betrouwbare en betaalbare warmtevoorziening voor woningen op het eiland.

In 2050 moeten alle woningen in Nederland aardgasvrij zijn. Omdat er op het eiland weinig restwarmte en aardwarmte beschikbaar is, onderzoekt de gemeente andere gezamenlijke oplossingen. Power-to-Heat kan een oplossing zijn. Deze techniek zet duurzame elektriciteit, zoals wind- of zonne-energie, om in warmte. De warmte wordt opgeslagen in een buffer en via leidingen geleverd aan woningen en gebouwen.

De resultaten van het verkennende onderzoek zijn positief. Uit de berekeningen blijkt dat Power-to-Heat niet alleen technisch haalbaar is, maar ook kansen biedt voor een betaalbare warmtevoorziening. Daarnaast kan het de druk op het elektriciteitsnet verlagen door overtollige duurzame stroom nuttig te gebruiken.

Van berekening naar praktijk

In het verdiepend onderzoek wordt gekeken naar hoe Power-to-Heat toegepast kan worden in één van de dorpen op Goeree-Overflakkee. Er wordt onderzocht hoe het systeem in de omgeving past, of het technisch haalbaar is, hoe de warmte kan worden opgeslagen en wie eigenaar wordt van het systeem. Het dorp wordt gekozen op basis van voorwaarden waarbij de gemeente zoveel mogelijk wil aansluiten bij bestaande plannen en werkzaamheden.

De resultaten van het onderzoek verwachten ze eind 2026. Als het dorp gekozen is wordt er een klankbordgroep met inwoners en betrokken partijen opgericht. Deze klankbordgroep wordt gebruikt om vragen en signalen uit de samenleving op te halen en kennis en ervaring te delen.

Eiland als Energiehub

Goeree-Overflakkee groeit uit tot een echte Energiehub, een plek waar we slim omgaan met onze eigen duurzame energie en warmte. Met Energiehub GO wordt lokaal opgewekte zonne- en windenergie ingezet om onze huizen, scholen, bedrijven en andere gebouwen te verwarmen. Er wordt energie opgeslagen als er veel is, en dat wordt gebruikt het wanneer het nodig is. Zo blijven de kosten laag en is er betrouwbare warmte, dichtbij huis. Het onderzoek naar Power-to-Heat sluit hierbij aan.

Meer informatie over het project Power-to-Heat is te vinden op de website www.klimaatkrachtiggo.nl/power-to-heat.

Door Internetredactie Omroep Archipel