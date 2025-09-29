Startende huurders nemen intrek in nieuwe woningen

Aan de Bernhardstraat in Melissant zijn in de vierde week van september 2025 elf nieuwe huurwoningen voor starters opgeleverd. De jonge huurders namen met trots de sleutels van hun eerste woning in ontvangst. Tijdens de feestelijke oplevering kregen de nieuwe bewoners ook de kans om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen.

De bouw van de elf nieuwbouwwoningen maakt deel uit van het project Nollepolder. In november 2024 werd de eerste paal geslagen en tien maanden later konden de woningen worden opgeleverd.

Betaalbare woningen voor starters

Het project biedt vooral jonge huurders de mogelijkheid hun eerste woning te betrekken. De woningen zijn een mix van eengezinswoningen met twee slaapkamers en een zolder, gebouwd volgens de huidige duurzaamheidsnormen. Voor veel van de nieuwe bewoners gaat het om hun allereerste eigen woning, wat het moment extra bijzonder maakt.

Grote belangstelling

De belangstelling voor de nieuwe starterswoningen in Melissant was groot. De combinatie van een betaalbare huur, moderne voorzieningen en een geschikte locatie maakt de woningen aantrekkelijk voor jongeren die hun eerste stap op de woningmarkt zetten.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel