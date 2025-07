De PFAS-kaart van Goeree-Overflakkee officieel vastgesteld

De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft op 10 juli 2025 officieel de PFAS-kaart vastgesteld. Met deze kaart krijgen inwoners en bedrijven beter inzicht in de PFAS-waarden in de bodem. Dit maakt grondverzet in de regio veiliger, milieuvriendelijker en goedkoper. De kaart wordt gebruikt bij vergunningverlening, toezicht en bodemonderzoeken.

Sinds 2019 gelden er strengere landelijke regels rondom PFAS. Gemeenten zijn sindsdien verplicht om een PFAS-kaart op te stellen waarin duidelijk wordt aangegeven waar PFAS in de bodem voorkomt en in welke mate. Dit maakt het mogelijk om vooraf beter te beoordelen welke risico’s verbonden zijn aan grondverzet, waardoor dure en tijdrovende onderzoeken vaak niet meer nodig zijn. Zo worden onverwachte vertragingen en extra kosten voorkomen.

In 2022 stelde Goeree-Overflakkee al een algemene bodemkwaliteitskaart vast. In de tweede helft van 2024 werd de specifieke PFAS-kaart opgesteld. Na publicatie in het gemeenteblad is de kaart digitaal beschikbaar via het bodemloket op de website van de milieudienst DCMR en via de gemeentelijke GIS-viewer. Iedereen kan de kaart vrij raadplegen.

Door Internetredactie Omroep Archipel