Steun jouw vereniging met je aanmelding voor glasvezel

Met een glasvezelabonnement kun je ook jouw vereniging steunen. Sluit je een abonnement af bij Caiway of DELTA via jouw sportvereniging, dan ontvangt de vereniging € 50,- en jijzelf € 25,-. Voorwaarde is wel dat het benodigde deelnamepercentage van 35% behaald wordt voor 10 november 2021.

Clubactie van Caiway en DELTA

De telecomaanbieders Caiway en DELTA hebben deze clubactie opgezet. Met deze actie steun je met jouw aanmelding ook jouw club. Het brengt bij je (sport)vereniging extra geld in het laatje.

Aanmelden

Hieronder vind je een overzicht van deelnemende verenigingen. Let op: om deel te nemen aan deze actie en je club te steunen, moet je je aanmelden via de betreffende club. Je ontvangt dan € 25,- op jouw rekening. De vereniging krijgt voor iedere aanmelding € 50,- voor de clubkas.