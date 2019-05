Stichting Vrienden van Ziekenhuis Dirksland schenkt € 70.500,

Woensdag 24 april 2019 kreeg Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis twee cheques overhandigd van Stichting Vrienden van Ziekenhuis Dirksland. Eén cheque ter waarde van € 10.000,00 voor de aanschaf van middelen voor de beweegroute. En een cheque ter waarde van € 60.500,00 voor een echoapparaat voor cardiologie. Paul van der Velden - medisch lid raad van bestuur, Carla Segers - afdelingshoofd cardiologie/neurologie, Bram Bolle - afdelingshoofd poliklinieken en dr. K.W. Wu - cardioloog, ontvingen de cheques van stichtingsbestuursleden Toos Buys en Arna de Wit.

Beweegroute

Opname in het ziekenhuis kan leiden tot functieverlies. Bewegen is een goede remedie, zeker ook voor kwetsbare ouderen. De beweegroute is een bestaande looproute in het ziekenhuis waarin diverse beweegoefeningen zijn opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan spellen met foto’s van dorpskernen/karakteristieke plaatsen of natuurfoto’s van Flakkee van vroeger en nu. Er zijn ook wandspellen die de motoriek en de cognitieve functie prikkelen en stimuleren. Men kan fysieke oefeningen doen die zowel onder begeleiding van de fysiotherapie als met behulp van de folder uitgevoerd kunnen worden. De beweegroute krijgt bij het startpunt een folder met uitleg en zal aangegeven worden met bordjes ‘beweegroute’.

Echoapparaat

Cardioloog dr. Wu geeft tijdens de overhandiging een demonstratie van het huidige echoapparaat. “Een tweede echoapparaat is zeer welkom vanwege de snelle groei van het specialisme cardiologie door meer (oudere) patiënten. Dit betekent lange wachttijden, ook door beperkte apparatuur. Bovendien moet het echoapparaat ook 1 keer per maand naar de polikliniek in Brielle. Met de aanschaf van een tweede echoapparaat hoeft dit niet meer en kunnen we op meerdere locaties patiënten gelijktijdig beoordelen.”

Binding met gemeenschap

Paul van der Velden is opnieuw verheugd met dit gebaar van ‘onze vrienden’: “Financiële middelen voor het ziekenhuis liggen vast. Geld voor extraatjes is er niet. De omvangrijke bedragen die we op deze manier mogen ontvangen, benadrukt de binding met de gemeenschap. Wij staan er voor de streek; de gemeenschap laat zien er voor ons te zijn. Daarom hechten wij enorm veel waarde aan het bestaan van de Stichting Vrienden van Ziekenhuis Dirksland.” De bestuursleden zijn blij deze schenking opnieuw te kunnen doen. “Voortdurend krijgen ze veel reacties om te doneren. Bijvoorbeeld als dankbaarheid voor de ontvangen zorg of als steun voor het voortbestaan van ons ziekenhuis.”

Meer weten over Stichting Vrienden van Ziekenhuis Dirksland? Kijk op www.vrienden.zhsdirksland.nl.