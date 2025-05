Prinses Beatrix met KNRM het Slijkgat op voor Search and Rescue

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix bracht woensdag 14 mei 2025 een bezoek aan de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij in Stellendam. De prinses is beschermvrouwe van de KNRM en het bezoek was ter ere van het 200-jarig bestaan van de redding maatschappij. De prinses werd ontvangen door vrijwilligers van het reddingstation, plaatsvervangend commissaris van de koning Arne Weverling van de provincie Zuid-Holland en burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman, die voorzitter is van de Goereese KNRM-reddingstations, Stellendam en Ouddorp.

“Het was echt heel mooi”, zegt de burgemeester, nagenietend. “Alles klopte ook weer: het weer, de mannen daaromheen, de actie en natuurlijk de prinses die zo enorm genoten heeft. Dat zei ze ook: ‘Ik had niet gedacht vanmorgen dat ik zo'n fantastische ochtend zou hebben.’ En dat vond ik eigenlijk wel mooi.”

Aan boord

Tijdens het bezoek werden alle facetten van het reddingswerk belicht. Zo voer het gezelschap mee aan boord van de Antoinette, om een Search and Rescue-oefening mee te maken op het Slijkgat. Hierbij werkten de reddingsteams van Stellendam en Ouddorp samen.

“De prinses is heel erg gehecht aan het water en vindt het prachtig wat er gebeurt”, vertelt vicevoorzitter John Brökling van de Goereese KNRM. “We hebben laten zien hoe we dat doen, hoe we reddingsacties op het water uitvoeren. Met verschillende boten.”

Herdenking

Prinses Beatrix stond ook stil bij de vorig jaar onthulde herdenkingsplaquette voor twee vrijwillige Stellendamse redders, Bas de Boer en Herbert Grootenboer. Zij verdronken in 1949 tijdens een reddingsactie. Rien Grootenboer, zoon van Herbert Grootenboer wilde eerst niet lomen, maar was toch was bij dit moment aanwezig. “Ik vind het een beetje emotioneel”, legt hij uit. “Maar ik ben toch blij dat ik hier ben. Ik vond het heel mooi dat de prinses stilstond bij het monument. Dat ze er aan dacht.”

Ook zijn dochter Dit Bree-Grootenboer, kleindochter van Herbert, vond het een ontroerend moment. “Ik wist helemaal niet wat ik er van moest verwachten. Ik heb mijn opa nooit gekend. Ik kende alleen de verhalen. Maar het feit dat er bij stilgestaan wordt, dat deed me toch wel wat. Dat is belangrijk.”

Vrijwilligers

De KNRM ontvangt geen subsidies. Het wordt gefinancierd door vrijwillige bijdragen van particuliere en zakelijke donateurs en uit nalatenschappen. Op Stellendam zijn 30 vrijwilligers actief. De bemanning is professioneel opgeleid voor het reddingwerk en oefent wekelijks om maximaal voorbereid in actie te kunnen komen. De 45 Nederlandse reddingsstation zijn 24 uur per dag, 365 dagen per jaar inzetbaar onder alle weersomstandigheden.

“De KNRM drijft op vrijwilligers met 1580 vrijwilligers in het land die dit reddingwerk doen naast hun gewone werk”, legt John Brökling uit. “Dan is het vandaag, waarbij we een beetje in de aandacht staan van onze beschermvrouwe, heel mooi. Je kon ook aan iedereen zien dat ze het heel erg waardeerden dat ze vandaag ook Stellendam aandeed.”

