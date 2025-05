Kerktoren van Sommelsdijk veilig maar geen toeristische attractie

De kerktoren van Sommelsdijk is veilig maar geen toeristische attractie. Dat antwoordde wethouder Petra ’t Hoen op vragen van raadsleden over het achterstallige onderhoud aan de toren.

Door Linda van der Klooster

Volgens de dorpsraad van Sommelsdijk verkeert de toren in slechte staat. De dorpsraad stuurde hierover een brandbrief naar de fracties van de gemeenteraad, waarna leden van meerdere partijen poolshoogte zijn gaan nemen. Zij zagen dat de voegen afbrokkelen en dat er regelmatig stukjes steen naar beneden vallen. Ook zijn de cijfers op de wijzerplaten van de torenklok vervaagd en minder zichtbaar.

Inspectie

Mariëlle van den Berg-Mostert van de ChristenUnie en Ellen Nijssen van de VKGO hebben tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 15 mei 2025 mondelinge vragen gesteld over de kerktoren van de Hervormde Kerk in Sommelsdijk. De raadsleden wilden van de wethouder weten of er na het onderzoek in 2024 recent opnieuw een inspectie is uitgevoerd en of de toren nog steeds veilig is, zowel van binnen als van buiten.

In de kerk worden elke zondag diensten gehouden. De raadsleden vroegen zich af of dat nog wel veilig is. Op 24 mei vindt er bovendien een jaarmarkt plaats rond de kerk, met kramen, muziek en een kunsttentoonstelling. Op zulke dagen is het mogelijk de toren te beklimmen om van het uitzicht te genieten. Ook daarover wilden de raadsleden duidelijkheid.

Uitdagend

Wethouder Petra ’t Hoen antwoordde dat er een extra inspectie is uitgevoerd en dat de veiligheid niet in het geding is. De problemen aan de toren zijn beschreven in rapporten van de Monumentenwacht. Die worden meegenomen in het meerjarenonderhoudsplan en staan vermeld in de Kadernota voor 2026.

“De trapopgang naar de toren is wel een beetje een relatief uitdagende route,” aldus de wethouder. “In 2017 is er een risico-inventarisatie gedaan. Daarna zijn er behoorlijk wat werkzaamheden uitgevoerd. Zo is op meerdere plekken een trapleuning vastgezet en zijn er dwarsbalken geplaatst zodat je er niet tussendoor kunt vallen.”

Dat is ook gebeurd bij andere torens van de gemeente en bij de watertoren in Dirksland. “De route is uitdagend, maar voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften.”

Vlag

De wethouder benadrukte dat de toren veilig is voor het hijsen van de vlag en voor noodzakelijk onderhoud. “De toren is natuurlijk geen toeristische attractie. En daar zit voor mij wel enige twijfel. Hij is veilig voor het gebruik waarvoor hij bedoeld is. Maar als er hele nieuwe doeleinden bijkomen, dan wil ik daar mogelijk opnieuw naar laten kijken.”

Een door de gemeente aangevraagde SIM-subsidie (Subsidie Instandhouding Monumenten) is inmiddels toegekend, voor een bedrag van € 29.000. Dat bedrag is echter slechts een klein deel van de verwachte kosten, die naar schatting rond de € 250.000 liggen, zo liet de wethouder weten. Ook in de Kadernota 2025 is extra budget opgenomen voor werkzaamheden aan de torens van Middelharnis en Sommelsdijk.

Juridisch

Bij het betreden van de toren hangt een bord met de waarschuwing dat het beklimmen op eigen risico is. Erwin Guyt (SGP) vroeg zich af of dit juridisch wel steekhoudend is. Ook stelde hij de vraag: “Worden de kerktorens de nieuwe havens?”

Wethouder ’t Hoen erkende dat het bij de torens, net als bij het onderhoud aan de havens, om een flinke kostenpost gaat. “Ik hoorde net iemand opperen om een eigen stichting op te richten. Ik nodig u daar van harte toe uit. De vraag is wie daarin zou willen deelnemen.”

De subsidie is specifiek aangevraagd voor de toren in Sommelsdijk, maar het totale bedrag van € 250.000 betreft de torens van zowel Middelharnis als Sommelsdijk. Daarnaast wordt structureel € 35.000 gereserveerd voor het onderhoud van de uurwerken van alle torens.

Attractie

De wethouder vroeg zich waarom er zorgen zijn over de veiligheid, als die volgens de richtlijnen op orde is. “Voor onderhoud en het hijsen van de vlag is de toren veilig. Daar sta ik voor in, op basis van de richtlijnen uit 2017. Maar de toren is geen toeristische attractie. En als u zich hier collectief uitspreekt om daar met grote groepen in te gaan, dan is het ook onze verantwoordelijkheid. Afsluiten zou jammer zijn, maar dan moeten we dat goed overwegen.”

Met het oog op de jaarmarkt op 24 mei merkte Erwin Guyt aanvullend op dat hij bij het bezoek aan de toren had gezien dat alle brandblussers uit het gebouw waren verwijderd. “We hebben allemaal bij de brand van de Notre Dame gezien wat er kan gebeuren als zo’n eeuwenoude kerk met veel houten binnenwerk vlam vat. Dat is iets wat we absoluut willen voorkomen.” Hij stelde daarom voor om een grondige veiligheidscontrole uit te laten voeren, desnoods met hulp van de Veiligheidsregio.

