Stichting ZIJN en Schuldhulpmaatje zijn Steunpunt Toeslagen

Sinds enige tijd zijn Formulierenhulp van Stichting ZIJN en Schuldhulpmaatje Goeree-Overflakkee steunpunt belastingdienst, dienst Toeslagen. In het kader daarvan hebben zij maandag 10 maart 2025 een opfristraining gehad met de relatiebeheerder van de belastingdienst Jan van Houwelingen. Hierbij waren 18 vrijwilligers aanwezig. Zij zijn bijgepraat over de veranderingen en de bijzondere omstandigheden die er zijn binnen de toeslagen.

Het gaat om de huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. Het steunpunt heeft rechtstreeks contact met de belastingdienst en zonder lange wachttijden kunnen zij persoonlijke casussen bespreken.

Mocht je vragen hebben over je toeslagen of denk je recht te hebben op toeslagen neem dan contact op met Formulierenhulp op nummer 0187-483366. Ook zitten zij iedere woensdag van 10:00 tot 12:00 uur in de bibliotheek in Middelharnis. Formulierenhulp zit op maandag van 14:00 tot 16:00 uur in het Infocentrum in Oude-Tonge en op dinsdag van 10:00 tot 12:00 uur in de bibliotheek in Ouddorp.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel