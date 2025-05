Storing Haringvlietbrug, in beide richtingen afgesloten

De Haringvlietbrug (rijksweg A29) was zondagmiddag 11 mei 2025 sinds 14:15 uur uren in beide richtingen dicht vanwege een technische storing. Hulpdiensten stonden klaar - wanneer nodig - voor het verlenen van zorg.

Verkeer in beide richtingen werd omgeleid via de A59 en de A16.



Update 18:36 De brug is nog steeds in storing en er wordt hard gewerkt aan een oplossing. Wel is al het verkeer dat voor de brug stond weggeleid.

Update 19:06 De Haringvlietbrug is weer open voor wegverkeer, maar blijft voor scheepvaart gestremd. De brug staat namelijk in de vergrendeling, waardoor de brug niet meer open kan. Op een later moment zal een reparatie aan de brug plaatsvinden.

