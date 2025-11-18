Straatdijk Dirksland bloeit weer op door geveltuintjes

De Straatdijk in Dirksland kreeg zaterdag 15 november 2025 een feestelijke heropening. De afgelopen weken is er hard gewerkt aan een nieuwe bestrating en het aanleggen van geveltuintjes. Nu was het moment aangebroken om de nieuwe beplanting te plaatsen. Daarmee werd de periode van werkzaamheden officieel afgesloten.

Door Ron Broekhart

Geveltuintjes

De bewoners van de Straatdijk zijn de initiatiefnemers van de geveltuinen en hebben in overleg met de gemeente aangegeven waar de tuintjes moesten komen en welke planten erin zouden worden geplaatst. “De Straatdijk was al een paar keer opengebroken vanwege werkzaamheden. Toen de straat opnieuw dichtgegooid moest worden na de aanleg van de glasvezelkabel, was het een uitgelezen kans om na te denken over hoe we de Straatdijk een nieuwe ‘look’ konden geven,” vertelt wethouder Henk van Putten. “Door samenwerking tussen de bewoners, de gemeente, de zorgmedewerkers van de Nollestee en met subsidie van de provincie Zuid-Holland, werd het mogelijk om gevelbeplanting te realiseren en de straat weer leefbaar te maken,” voegt hij daaraan toe.

Nollestee

Hilde Herrewijnen woont ruim drieënhalf jaar aan de Straatdijk en heeft regelmatig contact met de gemeente gezocht om een plan te ontwikkelen. “Duurzaamheid ligt mij na aan het hart en ik ben verheugd dat de voorgestelde plannen nu worden uitgevoerd. Het ziet er nu al beter uit en ik ben blij met de inbreng van de Nollestee,” aldus Herrewijnen. De gemeente vroeg zorgkwekerij De Nollestee uit Melissant al vroeg in het traject om mee te denken over de beplanting. “We zijn in februari benaderd om mee te denken over de geveltuintjes. Het lastigste is dat de planten direct tegen de muur staan. We hebben daarom verschillende thema’s voorgesteld en wel 50 tot 60 plantensoorten gebruikt. Enkele deelnemers helpen de bewoners met het planten. Daar zijn we wel een paar dagen zoet mee,” vertelt Hilde Grinwis van de Nollestee.

Biodiversiteit

De geveltuinen dragen ook bij aan de biodiversiteit. Omdat de populatie van bijen, vlinders en andere insecten afneemt, is bij de plantkeuze bewust rekening gehouden met soorten die deze dieren aantrekken. “Op deze manier dragen wij ook een klein steentje bij aan de biodiversiteit, en de bewoners zijn daar heel blij mee,” zegt Van Putten.

Werk- en leerplek Boer & Zus zorgde voor koffie, thee en diverse lekkernijen, die in ruime hoeveelheden in een stand waren uitgestald.

