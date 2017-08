Aan de Nieuwe Bloksedijk in de polder van Achthuizen heeft maandag 14 augustus 2017 een stuk land in brand gestaan. De brand die vermoedelijk ontstaan is in een mesthoop werd door meerdere brandweereenheden bestreden. In de wijdde omtrek was de rook te zien.

Op een gegeven moment trok de rook over de N498. Aangezien de brandweer de brand toen goed onder controle had werd de rook al snel minder en ondervonden automobilisten weinig hinder.