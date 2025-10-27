Terug naar de jaren 50: Dirk en Natasja leven tussen jukeboxen en benzinepompen

Dirk en Natasja wonen en werken sinds 2018 in een voormalig winkelpand aan de Voorstraat in Ooltgensplaat, waar ze een grote verzameling spullen uit de jaren vijftig samenbrengen. Dirk restaureert er jukeboxen, neonlichten, benzinepompen en andere vintage voorwerpen die hun passie voor die tijd laten zien.

Door Ron Broekhart

In 2018 kocht het stel een voormalig winkelpand aan de Voorstraat. Dit gaf hen voldoende ruimte voor hun verzameling, waarbij Dirk achter het huis een werkplaats heeft waar hij restauraties uitvoert. Uit de gerestaureerde jukeboxen klinkt regelmatig - hoe kan het ook anders - muziek van Elvis Presley. “De jaren veertig en vijftig zijn voor mij de mooiste tijdperken. Niet alleen vanwege de muziek, maar ook vanwege de jukeboxen, benzinepompen, cola-automaten en neonlichten, noem maar op,” vertelt Dirk.

Benzinepompen

Dirk begon al op zijn achttiende met verzamelen. Hij werkte toen al en kocht snel een grote Amerikaanse auto, waarna hij langzaam in het wereldje van de jaren vijftig rolde. Sindsdien bezocht hij regelmatig de Verenigde Staten. “Ik kwam er tijdens mijn reizen achter dat veel mensen daar een benzinepomp in hun verzameling hadden. Toen ben ik ook begonnen. Inmiddels heb ik er negen,” vertelt Dirk. “Ik heb ze ook zelf opgeknapt en een tijdlang in die handel gezeten, maar sinds we hier in Ooltgensplaat genoeg ruimte hebben, houd ik alles lekker zelf.”

Te laat geboren

Dirk en Natasja vinden dat ze in de verkeerde tijd zijn geboren. Hun wieg had volgens hen beter in de jaren vijftig kunnen staan, in Amerika welteverstaan. Natasja heeft er geen bezwaar tegen dat haar man benzinepompen verzamelt. “Ik vind het geweldig, al die spullen uit de jaren vijftig. Net als Dirk denk ik dat ik in de verkeerde tijd ben geboren. Rock-’n-rollmuziek heb ik altijd al leuk gevonden,” zegt ze.

Volgens Dirk is het uiteindelijk wel de bedoeling dat de verzameling ooit verkocht wordt. “Misschien als ik met pensioen ben, als een soort oudedagsvoorziening, maar voorlopig wil ik er vooral van genieten en als het dan tegen die tijd niks meer waard is, heb ik er in elk geval plezier van gehad.” Voorlopig denken Dirk en Natasja daar nog niet aan. Ze genieten zichtbaar van hun unieke interieur en van de nieuwsgierige blikken van voorbijgangers die denken dat hun woonkamer een café is.

