'Theo' betast jonge meisjes in jacuzzi zwembad Stellendam

Een middagje in het zwembad in Stellendam eindigt voor twee tieners in een nachtmerrie. Want onder water, in het bubbelbad, wordt een veel oudere man opeens handtastelijk. Maar is het aanraken van een bovenbeen ook een seksuele handeling?

Door Rijnmond

De namen Theo, Lena en Sarah zijn fictief.

Het is 1 maart 2025. De vriendinnen Lena (13) en Sarah (14) gaan een middagje naar het zwembad. Ze bestellen iets lekkers bij de bar en daar - in de geur van tosti’s en patat - valt hen iets op: een veel oudere man staat onophoudelijk te gluren.

Even later komen ze de kerel opnieuw tegen. In de jacuzzi, waar hij als het drukker wordt steeds dichter naar de vriendinnen toe schuift. Dan voelt Lena plots een hand op haar been en wrijft de man met zijn voet tegen de hare. Ook met Sarah begint hij te voetjevrijen.

De meisjes vluchten het bubbelbad uit en willen nog maar één ding: naar huis. “Kun je ons wat eerder komen ophalen?”, appt Lena naar haar vader. Die laat het er, als hij in het zwembad is, niet bij zitten en schakelt de politie in. Met als resultaat twee aangiftes en een proces.

Het is niet de eerste keer dat de zaak tegen Theo (52) op de agenda van de rechtbank staat. Maar een eerdere zitting ging niet door, omdat de Stellendammer geen advocaat had. In oktober is er dus de herkansing. Waar Theo geen gebruik van maakt, want de verdachte is in geen velden of wegen te bekennen. Ook is er geen man of vrouw in toga om hem te verdedigen.

Op de zitting zijn wel twee verslaggevers afgekomen. Plus twee studenten van een hogeschool, voor wie het volgen van een rechtszaak een studieopdracht is. Ze zijn niet voor niets naar de rechtbank afgereisd. Want verdachte of niet; de rechter besluit het proces deze dag gewoon te laten doorgaan.

Theo blijkt een werkloze, verstandelijk beperkte man te zijn die graag in het plaatselijke zwembad komt. Twee keer per week is hij er te vinden. Op woensdag en op zaterdag. Het personeel is daar niet onverdeeld gelukkig mee. Ze hebben de badgast al vaker zien gluren naar meisjes in bikini. Of naar achterwerken van vrouwen.

Ook is Theo - in de jacuzzi - al eens betrapt op gefriemel aan zijn eigen piemel. Bij een plaatselijke supermarkt, zo zegt de officier, was de verdachte een tijdje geleden eveneens opdringerig naar jonge meisjes.

De kwestie met Lena en Sarah neemt ze hoog op. “Het zwembad hoort een veilige plek te zijn”, zegt ze. “Van die meisjes blijf je af.”

'Ik voelde me vies'

Theo meent dat hij niks heeft misdaan. In de jacuzzi had één van de meiden juist over zijn been gewreven, zei hij toen hij verhoord werd door de politie. Maar de officier van justitie gelooft daar niks van. Ze zegt dat de twee meiden hun versie van het gebeurde direct na het voorval aan agenten hebben verteld en dat hun verklaringen identiek zijn.

Lena, die in het bubbelbad het dichtst bij Theo zat, heeft ook gezegd dat ze bang was dat hij onder water haar bikinibroekje naar beneden zou schuiven. “Ik voelde me vies, ik wilde hem slaan. Ik dacht echt: ieuw!”

Seksuele handelingen?

De officier van justitie komt met de retorische vraag of wat Theo heeft gedaan ook onder de verzamelnaam ‘seksuele handelingen’ valt. “Ja”, is haar antwoord. “En dan is het de vraag: welke straf past daarbij?”

Als Theo intiemere delen, zoals borsten, had aangeraakt zou ze een gevangenisstraf van drie maanden kunnen eisen, licht ze toe. Maar in deze kwestie gaat ze voor een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden.

Net als de officier van justitie vindt de rechter de feiten wettig en overtuigend bewezen. En ook zij vindt Theo’s handelingen seksueel getint. Op weg naar het vonnis benadrukt ze ook nog het grote leeftijdsverschil tussen Lena, Sarah en de verdachte. “Kinderen”, vindt ze, “moeten op volwassenen kunnen vertrouwen.”

Het vonnis

De rechter veroordeelt Theo bij verstek, zoals dat heet. Op basis van vonnissen in vergelijkbare zaken valt zijn straf lager uit dan was geëist. Ook speelt mee dat Theo inmiddels professionele begeleiding krijgt en dat de reclassering de kans op herhaling laag inschat. Theo krijgt een taakstraf van veertig uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden met een proeftijd van twee jaar.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



