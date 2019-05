Tien SchuldHulpMaatjes ontvangen certificaat van bekwaamheid

Begin februari is SchuldHulpMaatje Goeree-Overflakkee officieel van start gegaan. Vanaf dat moment was het voor geïnteresseerden mogelijk zich aan te melden om getraind te worden tot gecertificeerd maatje. Donderdagavond 25 april 2019 was het zover. Toen zijn in 'De Hoeksteen' in Middelharnis de eerste tien certificaten uitgereikt door wethouder Berend Jan Bruggeman.

SchuldHulpMaatje

Op Goeree-Overflakkee wordt het werk van SchuldHulpMaatje uitgevoerd door Stichting Schuldhulp Goeree-Overflakkee. De geschoolde vrijwilligers van SchuldHulpMaatje zijn er voor mensen met financiële problemen. Ze denken mee, geven praktische hulp en bemoedigen. Dit doen zij vanuit een christelijke overtuiging voor álle inwoners van Goeree-Overflakkee.

Praktische driedaagse training

De maatjes hebben drie trainingsdagen gevolgd om de hulpvrager te kunnen ondersteunen. Waarbij het doel van de hulp is dat de hulpvrager leert hoe hij of zij in de toekomst de regie over de eigen financiële boekhouding kan nemen en houden. Het maatje neemt het niet over, maar staat ernaast. Een maatje is een echte raadgever en hulp. Hij luistert naar iemands persoonlijke verhaal en kijkt naar persoonlijke omstandigheden. Maar een maatje komt niet in de plaats van een professionele hulpverlener.

Meer informatie

Aanmelden voor hulp kan via de website https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/goeree-overflakkee/. Wie ook aan de slag wil als maatje of meer informatie wil, kan contact opnemen met de coördinator Gerben van Asperen, via shmgo.gvanasperen@gmail.com of telefonisch via 06-47023126.