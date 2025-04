Toegankelijkheid voorop in nieuwe fase Watertoren Dirksland

De Watertoren van Dirksland werd in 2022/2023 grondig gerenoveerd, waarbij betonrot werd aangepakt en de veiligheid van het monument werd gewaarborgd. De restauratie werd gefinancierd door de gemeente en provincie, en nu is de Stichting Watertoren Dirksland bezig met het representatief maken van de toren voor de toekomst.

Beluister hier de audio.

Woensdag 2 april 2025 waren Aad van den Hoek, voorzitter van de Stichting Watertoren Dirksland, en Jan Buth, penningmeester van de stichting, te gast in het radioprogramma Op de Hoagte. In het gesprek werd duidelijk dat de focus nu ligt op het vergroten van de toegankelijkheid en het betrekken van de lokale gemeenschap bij het behoud van de toren. "De restauratie was absoluut noodzakelijk. We hadden te maken met betonrot en het gevaar van vallende betonblokken," zegt Jan Buth. "Dankzij de steun van de gemeente en provincie zijn deze problemen opgelost, maar nu zijn we volop bezig om de toren ook representatief te maken voor de toekomst."

Hoewel de restauratie inmiddels afgerond is, blijven er uitdagingen bestaan, vooral als het gaat om de toegankelijkheid van het gebouw. De smalle trappen en het beperkte ruimteaanbod maken het moeilijk om de toren volledig toegankelijk te maken voor het grote publiek. "We willen de toren openstellen voor bezoekers, maar de smalle trappen blijven een obstakel," legt Aad van den Hoek uit.

De stichting heeft ambitieuze plannen om de Watertoren representatief te maken en meer te integreren in de lokale gemeenschap. "We willen niet alleen de toren onderhouden, maar hem ook als een belangrijk monument voor Dirksland en de regio presenteren," zegt Jan Buth. "Daarom werken we aan het oprichten van 'Vrienden van de Watertoren' om de lokale betrokkenheid te vergroten en steun te verwerven voor de verdere ontwikkeling."

De stichting heeft ook de wens om het uitzicht vanaf de watertoren toegankelijker te maken. "Het uitzicht is fantastisch. Je kijkt zo ver als Zeeland en de Hellevoetsluis, en het is iets dat we graag met anderen willen delen," zegt Jan Buth. Toch blijft het een uitdaging om de toren op een veilige manier open te stellen voor bezoekers, gezien de smalle trappen en het beperkte ruimteaanbod.

Hoewel de restauratie twee jaar geleden werd voltooid, blijft het werk aan de Watertoren van Dirksland doorgaan. De stichting is vastbesloten om het monument niet alleen te behouden, maar ook een plek te creëren waar de lokale gemeenschap zich mee verbonden voelt. "Het is een lange weg, maar we zijn er van overtuigd dat de Watertoren een belangrijke rol zal blijven spelen voor de regio," concludeert Aad van den Hoek.

Met de steun van de gemeenschap en de voortdurende inspanningen van de stichting hoopt men dat de Watertoren van Dirksland een blijvend symbool zal zijn van de rijke geschiedenis van het dorp en een waardevolle bezienswaardigheid voor de toekomst.

Door Internetredactie Omroep Archipel