Tractor rijdt door na ongeval en traumaheli vliegt voor hoofdletsel

Op donderdagavond 30 juli 2020 heeft er op de Vroonweg in Dirksland een ongeval plaatsgevonden tussen een tractor en een fietser. De tractor is daarbij doorgereden. Ambulancepersoneel kwam ter plaatse voor de fietser die letsel had opgelopen. Het is niet bekend of de tractorchauffeur iets gezien of gehoord heeft van het ongeval. De politie heeft een onderzoek ingesteld. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.

Op dezelfde avond kwam in Middelharnis een scooterrijder ten val op het fietspad langs de Industrieweg in Middelharnis. Naast de ambulance is ook de traumahelikopter ter plaatse gekomen. Het slachtoffer had een hoofdwond opgelopen en is overgebracht naar het ziekenhuis.