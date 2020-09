Traumaheli vliegt voor ongeval met fietser in polder Melissant

Op maandagmorgen 7 september 2020 heeft er een ongeval plaatsgevonden op de kruising Oosterweg met de Halsweg in de polder van Melissant. Op de polderweg was een fietser met een trekker in aanraking gekomen.

De identiteit van de fietser was voor de politie eerst nog onbekend maar deze is inmiddels achterhaald. Het gaat om een 56-jarige man.

Naast de ambulance kwam ook de traumaheli ter plaatse. Het slachtoffer heeft dusdanig letsel opgelopen dat besloten is vervoer per helikopter naar het EMC in Rotterdam te realiseren. De politie heeft een onderzoek ingesteld.