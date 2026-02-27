Twee aanhoudingen na explosie bij woning





Donderdagavond 26 februari 2026 heeft er een explosie plaatsgevonden bij een woonhuis aan de Westdijk in de polder van Dirksland. De knal was in de wijde omtrek te horen.

Rond 23:10 uur ging het explosief af. Niemand raakte gewond. Wel liep de woning schade op door de ontploffing.

De politie kwam direct ter plaatse en startte een onderzoek. Kort na de explosie gingen twee personen er op een scooter vandoor in de richting van de N215. De politie trof de scooter aan op de parallelweg richting Nieuwe-Tonge en reed deze klem. Daarbij botste de scooter tegen een politiewagen. Beide opzittenden zijn aangehouden.

Bij de woning zijn sporen veiliggesteld die onderzocht zullen worden. De politie roept mensen die iets gezien of gehoord hebben op dit te melden via telefoonnummer 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).

Door Internetredactie Omroep Archipel