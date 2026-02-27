Brugdeel Anne Franklaan begin maart weer op zijn plek





De werkzaamheden aan de brug in de Anne Franklaan in Middelharnis en Sommelsdijk hebben flinke vertraging opgelopen. De weg is al enkele maanden in onderhoud, maar op woensdag 4 en donderdag 5 maart 2026 wordt het brugdeel weer teruggeplaatst.

Voor het aanbrengen van een nieuwe conserveringslaag is de brug helemaal kaal gestraald en is de bestaande coating verwijderd. De gemeente geeft aan dat pas na het kaalstralen duidelijk is geworden wat de technische staat van de constructie is.

“Daarbij bleek dat er aanzienlijk meer roestvorming en schade aanwezig was dan vooraf kon worden vastgesteld. Een aantal stalen dwarsliggers bleek aan vervanging toe. Deze zijn opnieuw op maat gemaakt en gelast aan de brug. Dit is een tijdrovend onderdeel geweest, mede doordat wij afhankelijk waren van levertijden van maatwerkstaal”, meldt een woordvoerder van de gemeente. Ook waren hierdoor extra handelingen nodig voor het aanbrengen van aanvullende coatingslagen.

Dit heeft de oorspronkelijke planning vertraagd, maar begin maart staat nu het terugplaatsen van het brugdeel gepland. De brug is overigens de afgelopen tijd in gebruik gebleven voor autoverkeer. Voetgangers en fietsers moesten wel gebruikmaken van alternatieve oversteekmogelijkheden.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel