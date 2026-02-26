Myron Leijdens uit Sommelsdijk vertelt over haar eerste EP in Jouw Weekendstem





De 17-jarige singer-songwriter Myron Leijdens uit Sommelsdijk heeft haar eerste EP 'Lost in Meadows' uitgebracht. Wat begon met gedichtjes en verhaaltjes schrijven op haar dertiende, groeide uit tot een project waar ze anderhalf jaar aan werkte. Ze vertelde hierover in het radiojongerenprogramma Jouw Weekendstem.

De EP voelt voor Myron als het openstellen van haar dagboek. “Je stelt je kwetsbaar op. Het is heel persoonlijk wat ik schrijf. Dus het is spannend als mensen daarnaar gaan luisteren.” Toch kreeg ze vooral positieve reacties. Luisteraars laten weten zich te herkennen in haar teksten en dat is precies haar doel. “Ik wil gevoelens die mensen moeilijk kunnen uitleggen in woorden vatten.” De zangeres haalt haar inspiratie niet alleen uit haar eigen leven, maar ook uit boeken, films en psychologie. “Soms zie ik dynamieken tussen mensen in een boek of film en dan denk ik: wauw, dit is zo bijzonder, hier moet ik iets mee", vertelt ze. Die indrukken verwerkt ze in haar teksten, die vaak gaan over liefde, vriendschap en de psychologische lagen daaronder.

Inspiratie

Naast haar muziek volgt Myron een muzikale opleiding aan het Codarts Lyceum in Rotterdam. Daar combineert ze theorielessen met praktijk, zoals koorzang en muziekgeschiedenis. “Het voelt soms niet eens als school,” zegt ze. “Meer alsof je na een les even twee uur met je hobby bezig mag zijn.” Muzikaal laat ze zich inspireren door artiesten als Lizzy McAlpine en Phoebe Bridgers. Toch begint elk nummer bij haar met taal. “Het start altijd met een woord of een zin,” legt ze uit. “Soms hoor ik iemand iets zeggen en denk ik: dat is poëtisch. Daar kan ik een liedje van maken.”

Om deze nummers te laten horen, maakt ze veel gebruik van social media. Platforms als TikTok en Instagram kunnen beginnende artiesten helpen om een publiek op te bouwen en nieuwe muziek te testen. Zelf deelt ze ook fragmenten om te kijken hoe haar nummers worden ontvangen.

Wie Myron live wil horen en zien, kan op donderdag 12 maart 2026 terecht bij Podium Grounds in Rotterdam. Daar speelt ze haar eindexamenconcert met nummers van de EP én nieuw, nog niet uitgebracht werk. Lost in Meadows is inmiddels ook te beluisteren op verschillende streamingdiensten.

Jouw Weekendstem is elke vrijdagavond te horen bij Omroep Archipel tussen 19:00-21:00 uur en wordt gepresenteerd door Sem Hoek.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel