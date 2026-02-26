Faunapark vangt in beslaggenomen roestkat op





Faunapark Flakkee heeft sinds 17 februari 2026 een nieuwe diersoort: een roestkat. Het is daarmee de enige dierentuin in Nederland die deze diersoort heeft. De roestkat is de kleinste wilde katachtige ter wereld.

Het Faunapark heeft een mannelijke kat ontvangen van het team In Beslaggenomen Goederen en Dieren (IBG) om hem op te vangen. Het park was al op de hoogte gebracht, maar het dier moest vervolgens nog worden vrijgegeven. “Wij moesten de vergunningen aanvragen en dat duurt ook een paar weken, maar nu is hij er”, geeft een woordvoerder aan.

Roestkatten zijn bijna de helft kleiner dan een gewone huiskat en komen van nature voor in delen van India en Sri Lanka. Inmiddels zijn er steeds minder in het wild vanwege het verdwijnen van hun leefgebied. Ook wordt er op ze gejaagd om hun vacht en zijn ze gewild als huisdier. In de illegale dierenhandel levert een roestkat veel geld op.

Volgens de Flakkeese dierentuin hebben roestkatten een schuw karakter en leven ze vooral solitair. Het mannetje krijgt in Nieuwe-Tonge een rustige omgeving waarbij zijn natuurlijke gedrag centraal staat, meldt het park.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel