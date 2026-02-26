Inschrijven HaiSai Sommerdiek geopend

 Luister radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij of kijk live TV

Donderdag 26 februari 2026

Op zaterdag 4 juli 2026 is de historische kern van Sommelsdijk weer het centrum van muziek, theater en cabaret tijdens HaiSai Sommerdiek. Verspreid over ongeveer vijfentwintig locaties worden er uiteenlopende optredens gegeven.

Deze locaties variëren van huizen en schuren tot kerken en de molen. De organisatie roept inwoners op om een plaats beschikbaar te stellen voor het festival. Ook worden deelnemers gezocht die een voorstelling willen geven. HaiSai Sommerdiek bestaat uit intieme optredens met muzikaal vermaak, dans, dichters en straattheater. Deze tweede editie moet nog groter worden dan vorig jaar en is bedoeld voor opkomende talenten, maar ook voor ambitieuze amateurs. De organisatie wil dat het evenement draait om ontmoeten en verbinding, waarbij mensen de kans krijgen elkaar te leren kennen.

Een optreden duurt ongeveer twintig minuten en het festival vindt plaats tussen 13:00 en 17:00 uur. Artiesten of inwoners kunnen zich tot 30 april 2026 aanmelden via de website van HaiSai Sommerdiek.

Door Internetredactie Omroep Archipel

