Politiek op donderdag: sportmarathon en schoolbezoek





Iedere donderdag publiceert de redactie een overzicht met de meest recente ontwikkelingen binnen de lokale politiek van Goeree-Overflakkee. Lokale partijen informeren de redactie over hun activiteiten, standpunten en initiatieven. Door deze updates per partij te bundelen, ontstaat een helder overzicht van wat er speelt op het eiland en welke onderwerpen op dit moment aandacht krijgen binnen de lokale politiek. Dit is het overzicht van week 9 van 2026.

ChristenUnie bezoekt vernieuwde Oranje Nassauschool

Een delegatie van de lokale ChristenUnie heeft onlangs de gerenoveerde Oranje Nassauschool in Nieuwe-Tonge bezocht. Directeur Jan Willem van de Werken leidde de groep rond door het vernieuwde gebouw, waar de school sinds de renovatie profiteert van modernere faciliteiten. De school is nu energieneutraal, beschikt over een vernieuwd ventilatiesysteem en heeft frisse, lichte lokalen. Ook het schoolplein is flink aangepakt, met nieuwe speeltoestellen en een pannakooi voor de kinderen.

Lijsttrekker Mariëlle van den Berg van de ChristenUnie toonde zich enthousiast over de vernieuwingen. “Het is goed om te zien hoe deze school is vernieuwd. Een gezonde, frisse omgeving met veel ruimte om te spelen draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Het is belangrijk dat scholen zelf kunnen kiezen tussen nieuwbouw of renovatie, passend bij hun eigen situatie en identiteit,” aldus Van den Berg.

VVD sport mee voor Cherity Re-Use

Op zaterdag 7 maart 2026 doet de VVD mee aan een Indoor Sport & Spinning Marathon in Ouddorp. Het wordt georganiseerd door Atrium Sport & Health en de opbrengst gaat naar Stichting Cherity Re-Use. “Het is belangrijk dat we als lokale partij midden in de samenleving staan. Door samen te sporten en geld in te zamelen, dragen we concreet bij aan inwoners die dit hard nodig hebben”, geeft lijsttrekker Aad de Kool aan. De VVD-fractie neemt een volledig spinningblok af en fietst zelf mee tijdens de marathon. “We ondersteunen niet alleen, we doen ook mee”, aldus de fractie.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel