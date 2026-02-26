Videoserie 'Goed Bezig!' te zien bij Omroep Archipel





Ontdek hoe inwoners van Goeree-Overflakkee elkaar ontmoeten, bewegen en iets voor een ander betekenen in de videoserie Goed Bezig! Deze serie is een initiatief van De Goede Nieuwe Tijd, een beweging die laat zien hoe inwoners samen het verschil maken.

Lokale reporter Amber Grootenboer bezoekt verschillende initiatieven in de Dorpen van Morgen op ons eiland, zoals een stamppotmorgen in Achthuizen, de wekelijkse Pilatesles en het maandelijkse Koffiepraetje in Herkingen. Het zijn inspirerende voorbeelden van hoe kleine gebaren bijdragen aan ontmoeting en meer omzien naar elkaar.

De serie wordt in drie weekenden uitgezonden op televisie bij Omroep Archipel: van 27 t/m 29 februari, van 6 t/m 8 maart en van 13 t/m 15 maart, telkens ieder uur vanaf 17:30 uur.

Kijk voor meer initiatieven op: www.degoedenieuwetijd.nl.

Omroep Archipel is te bekijken/beluisten via o.a.:

Ziggo

TV: 43

Radio: 919

Cl+module: 331

KPN

TV: 1371

Radio: 1071

Delta

TV: 12

Radio: 800

Door Internetredactie Omroep Archipel