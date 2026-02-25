86 procent van 18-plussers op Goeree-Overflakkee heeft rijbewijs





Maar liefst 86% van de 18-plussers op Goeree-Overflakkee heeft een rijbewijs. Dat komt neer op ruim 36.000 inwoners. Van alle inwoners boven de 18 jaar heeft 56,6% een auto. Dit blijkt uit cijfers van het CBS over rijbewijs- en autobezit per 1 januari 2026.

Het hoogste aantal autobezitters op het eiland zit in de leeftijdscategorie 60-75 jaar. 6.234 van hen hebben een auto. In deze categorie bevinden zich ook de meeste rijbewijzen: 9.524. De minst vertegenwoordigde groep is de 75-plussers. Bij hen daalt het aantal auto’s naar 2.892 en het aantal rijbewijzen naar 3.827.

Landelijke cijfers geven aan dat begin 2026 bijna 11,9 miljoen mensen een Nederlands autorijbewijs hebben. Er zijn bijna 7,2 miljoen particuliere autobezitters geregistreerd. Vooral jongeren onder de 30 hebben vaker een rijbewijs dan een auto. In de gemeente Tubbergen is het percentage inwoners met een rijbewijs het hoogst, namelijk 93%. Het laagst is dit in Amsterdam met 62,4%. Ook in sommige grensgemeenten hebben relatief weinig mensen een Nederlands rijbewijs, maar mogelijk hebben zij wel een buitenlands rijbewijs. In Noord-Beveland ligt het aandeel autobezitters het hoogst, namelijk 60,9%. Ook hier is Amsterdam de hekkensluiter met 26,2%.

Door Internetredactie Omroep Archipel