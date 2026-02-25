Wat vinden de partijen van de woningnood?





In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben we de negen deelnemende partijen twaalf vragen gesteld over uiteenlopende onderwerpen op Goeree-Overflakkee. Een groot thema in het hele land is de woningnood. Veel mensen hebben moeite om een woning te vinden. Daarom vroegen wij de partijen wat zij specifiek willen doen om het tekort aan woningen op het eiland aan te pakken. We zijn vooral benieuwd naar hun oplossingen voor (jonge) mensen die voor het eerst een huis zoeken.

50Plus

Als het aan 50Plus ligt, moeten er meer woningen voor ouderen worden gebouwd, zoals appartementen en hofjes. De partij stelt dat dit de doorstroming op de woningmarkt aanzienlijk zal versnellen. Daarnaast ziet 50Plus mogelijkheden in het aan- en ombouwen van bestaande woningen die daarvoor geschikt zijn. Tot slot pleit de partij voor de herinvoering van het premie-A-systeem voor jongeren.

CDA

Het CDA laat weten dat woningzoekenden voor hen op nummer één staan. In hun plannen kiezen ze voor het doorbouwen aan betaalbare koop- en sociale huurwoningen in alle kernen, voorrang voor eigen inwoners en het zo snel mogelijk realiseren van flexwoningen voor jonge starters. Het CDA benadrukt dat zij het initiatief voor het verhogen van de starterslening hebben bewerkstelligd met steun van SGP, PvdA en GOLV.

ChristenUnie

De ChristenUnie wil vooral lobbyen bij de provincie via hun provinciale CU-fractie, om extra ruimte te krijgen voor betaalbare woningen aan de randen van de kernen. Daarnaast willen ze in een aantal kernen flexwoningen beschikbaar stellen voor jongeren zolang er nog niet voldoende nieuwbouw is.

D66

D66 wil samen met projectontwikkelaars doorbouwen aan betaalbare en duurzame woningen voor de toekomst. Tegelijk wil de partij jongeren helpen door tijdelijke (flex)woningen te plaatsen. De gemeente wil daarbij zelf de regie nemen door grond aan te kopen.

GAAN

GAAN wil in alle dorpen bouwen waar behoefte is aan woningen. Ze willen anders omgaan met beschikbare ruimte en kiezen daarom voor betaalbare appartementen voor starters en jongeren in plaats van uitsluitend traditionele gezinswoningen. Ook willen zij nieuwe woonvormen stimuleren, zoals woningen boven winkels en flexwoningen bij zorginstellingen, zodat jongeren en zorgpersoneel sneller een passende woning vinden.

GroenLinks-PvdA

GroenLinks-PvdA wil meer betaalbare woningen bouwen, zoals sociale huur, middenhuur en betaalbare koopwoningen. Volgens de partij speelt betaalbaarheid ook een rol bij keuzes voor grondprijzen en bouwkosten. Ze willen een sociaal woonfonds opzetten om betaalbaar bouwen makkelijker en eerlijker te maken. Daarnaast willen ze verschillende woonvormen stimuleren om doorstroming te bevorderen en wachttijden te verkorten, zoals flexwoningen, woningdelen, erfdelen en knarrenhofjes. Tot slot pleiten ze voor bouwen in alle kernen op het eiland.

SGP

De SGP wil vooral doorgaan met bouwen. Volgens de partij bevat het huidige woningbouwprogramma tot 2030 voldoende woningen om aan de lokale behoefte te voldoen. Wel vindt de SGP dat de realisatie voortvarend moet blijven verlopen. Ze hebben ook het initiatief genomen voor tijdelijke huisvesting voor starters, die projectmatig en verspreid over het eiland moet worden gerealiseerd. Dit kan volgens de SGP op de korte termijn helpen.

Trots op Goeree-Overflakkee (TOG)

TOG vindt dat de gemeente moet stoppen met voorrang te geven aan statushouders bij huisvesting. De partij wil vooral betaalbare woningen voor jongeren op het eiland, zodat zij op Goeree-Overflakkee kunnen blijven wonen. Daarnaast pleit TOG voor betaalbare woningen voor senioren, zodat de doorstroming in de woningmarkt op gang komt.

VVD

De VVD wil tempo maken met de woningbouw en in iedere kern bouwen, zowel binnen als aan de randen van de dorpen. Procedures moeten versneld en eenvoudiger worden, met minder regels. Juridisch weinig kansrijke bezwaren, zoals bezwaren die uitsluitend gaan over het verlies van uitzicht, mogen de bouw niet langer vertragen. Daarbij wil de partij wel zorgvuldigheid en kwaliteit in de planvorming behouden. De VVD is voor het behouden van startersleningen voor inwoners, het bouwen van meer betaalbare koop- en huurwoningen en het realiseren van meer appartementen in nieuwbouwprojecten, met een maximale hoogte van vier etages. Tot slot wil de VVD flexwoningen voor jongeren en eenvoudig te realiseren mantelzorgwoningen. In een eerdere versie van dit artikel stond dat de VVD het behoud van uitzicht van huidige bewoners als voorbeeld noemde van zorgvuldigheid. Dat was onjuist. De partij stelt juist dat bezwaren die uitsluitend gaan over verlies van uitzicht de bouw niet mogen vertragen.

Niet deelnemende partijen

GOLV, Jan Zwerus en SDP doen niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en komen daarom niet aan bod.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel