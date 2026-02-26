Provincie trekt half miljoen uit voor kruising bij McDonald's





Provincie Zuid-Holland trekt vijf ton uit voor een nieuwe kruising van de N215 en N498 bij Oude-Tonge. Deze wordt ingericht als een kruising met verkeerslichten. Ook wordt er een fietspad en een fietsoversteekplaats aangelegd. De uitbreiding is gedaan met het oog op toekomstige ontwikkelingen, zoals de vestiging van een McDonald's.

Een woordvoerder van de provincie bevestigt dat het nieuwe fastfoodrestaurant te maken heeft met deze investering. “Groei van het aantal inwoners en de eventuele vestiging van een McDonald’s zorgen ervoor dat de kruising aangepakt gaat worden, om zo de bereikbaarheid nu en in de toekomst te verbeteren”, geeft hij aan. Met de nieuwe kruising moet de doorstroming beter worden en moeten voorzieningen beter bereikbaar zijn.

“Door ruimtelijke ontwikkelingen, zoals het nieuwe bedrijvenpark Oost in Oude-Tonge en de vestiging van een McDonald’s, verslechtert de verkeerssituatie de komende jaren verder. De huidige kruising voldoet nu al niet meer aan de toekomstige verkeersvraag, en aanvullende maatregelen zijn noodzakelijk”, valt er te lezen in de investeringsagenda 2026-2030. Hierin is ook de financiering terug te vinden: naast de vijf ton van de provincie dragen de gemeente en McDonald’s samen acht ton bij.

“Door de verbeterde bereikbaarheid kan de ontwikkeling van bedrijvenpark Oost worden versneld en worden ook lokale voorzieningen, waaronder de nieuwe McDonald’s, beter ontsloten” meldt het rapport. “Versnelling is urgent, omdat gemeente en McDonald’s bereid zijn mee te financieren, maar deze bijdrage is alleen beschikbaar wanneer de opgave versneld wordt uitgevoerd.”

Wanneer de werkzaamheden aan de kruising beginnen is nog niet bekend.

Door Internetredactie Omroep Archipel