Twee ongevallen in korte tijd op Goeree-Overflakkee

Woensdagavond 19 november 2025 heeft er rond 22:30 uur op de Industrieweg in Middelharnis een eenzijdig ongeval plaatsgevonden.

Een bestuurder raakte door onbekende oorzaak met zijn auto van de weg en botste tegen een boom. Politie en ambulance kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Bij het ongeval raakte niemand gewond. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig afgevoerd.

Iets later, donderdag 20 november rond 01:00 uur 's nachts, vond er opnieuw een eenzijdig ongeval plaats. Op de N215 bij Stellendam raakte een bestuurder met zijn bestelauto van de weg en kwam op zijn kop in een naastgelegen sloot terecht. Op het moment van het ongeval trok er een stevige hagelbui over, wat voor gladheid zorgde. Ook voor dit incident rukten de hulpdiensten uit. De brandweer en ambulance konden al snel terugkeren; de bestuurder was al uit zijn voertuig en bleef ongedeerd.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel