Tweede Kamerlid ChristenUnie op campagnebezoek op geboorte-eiland

Zaterdag 25 oktober 2025 bezocht Pieter Grinwis, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, zijn geboorte-eiland. Hij deed dit in het laatste weekend van de verkiezingscampagne om inwoners te ontmoeten en hen te wijzen op het belang van een stem op zijn partij. Samen met de lokale fractie sprak hij met winkelend publiek over de gevolgen van de verkiezingsuitslag voor het behoud van de derde zetel in de Tweede Kamer.

Volgens Grinwis zorgt die zetel ervoor dat het christelijk geluid in de landelijke politiek wordt gehoord. Ook kunnen inwoners via hun lokale fractie gemakkelijker contact hebben met landelijke politici over onderwerpen die hun eiland raken.

De lokale ChristenUnie kijkt terug op een geslaagde ochtend en hoopt dat de uitslag van de verkiezingen de korte lijnen tussen lokaal en landelijk beleid blijft ondersteunen.

Door Internetredactie Omroep Archipel