Uitslaande brand woonhuis Oude-Tonge

In de morgen van zaterdag 22 oktober 2022 werd bij de brandweer omstreeks 04:30 uur melding gemaakt van een brand in een woonhuis aan de Molendijk te Oude-Tonge. Al vrij snel was duidelijk dat de brand uitslaand was. De brandweer heeft snel opgeschaald naar het sein grote brand om meer personeel ter plaatse te krijgen. Dit vanwege het risico op overslaan naar omliggende bebouwing en vanwege de bereikbaarheid van de brand. De brandweer ging er eerst vanuit dat er nog personen in de woning aanwezig waren, maar dit bleek niet het geval.

De brand woedde voornamelijk op de eerste verdieping. De brandweer had na aankomst de brand snel onder controle en kon omstreeks 6:00 uur het sein brand meester geven. Om de brandhaarden goed te kunnen blussen heeft de brandweer een hoogwerker ingezet en sloopwerkzaamheden uitgevoerd. Daarnaast is ook het Team Digitale Verkenning ingezet met een drone. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.