Vakantiepark zamelt 4.000 euro in voor Familiehuis Daniel den Hoed

Op vrijdagavond 17 oktober 2025 organiseerde vakantiepark RCN Toppershoedje in Ouddorp een benefietbingo. Met de deelname van ruim 120 mensen werd € 4.000, - opgehaald voor het Familiehuis Daniel den Hoed in Rotterdam. Het bedrag is bedoeld om familieleden van kankerpatiënten te ondersteunen, zodat zij dichtbij hun naasten kunnen verblijven tijdens een behandeling.

De bingo werd gehouden in samenwerking met ongeveer twintig lokale ondernemers, waaronder beachclubs, winkels en horeca. Zij stelden prijzen en producten beschikbaar, waardoor de volledige opbrengst naar het goede doel kon.

RCN Toppershoedje organiseert de bingo jaarlijks. Met dit soort activiteiten wil de organisatie bijdragen aan maatschappelijke doelen. In december organiseert RCN samen met Het Vakantiebureau ook een midweek voor ouderen die weinig sociale contacten hebben of een laag inkomen.

Door Internetredactie Omroep Archipel