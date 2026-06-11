Van verloren brief naar diamanten huwelijk voor echtpaar Van den Bos





Het echtpaar Van den Bos-Groenendijk uit Sommelsdijk heeft in juni 2026 zijn 65-jarig huwelijk gevierd. Ter gelegenheid van dit jubileum bracht wethouder Bruggeman onlangs een bezoek aan het echtpaar. Tijdens de ontmoeting blikten zij terug op een relatie die begon na de Watersnoodramp van 1953 en uitgroeide tot een huwelijk van ruim zes decennia.

Hun verhaal begint in 1953, toen mevrouw Van den Bos als 11-jarig meisje samen met haar familie vanuit Sommelsdijk werd geëvacueerd naar 's-Gravenzande. Het gezin verbleef daar ongeveer zes weken. In die periode ontmoette zij de jonge Van den Bos. De twee speelden samen en kwamen elkaar regelmatig tegen in de kerk.

Na terugkeer naar Goeree-Overflakkee verloren zij elkaar uit het oog. Enkele jaren later nam meneer Van den Bos opnieuw contact op. Hij stuurde een brief, ondanks dat hij niet precies wist waar mevrouw woonde. Dankzij een postbode die de inwoners goed kende, kwam de brief alsnog bij haar terecht.

Op een later bezoek aan Goeree-Overflakkee zocht meneer Van den Bos haar op. Daaruit ontstond een relatie. Kort daarna werd hij voor negentien maanden uitgezonden naar Nieuw-Guinea vanwege zijn werk bij de marine. Mevrouw besloot op hem te wachten. Na zijn terugkeer verloofde het stel zich en later traden zij in het huwelijk.

Samen kregen zij vijf kinderen. Inmiddels bestaat de familie uit elf kleinkinderen en negen achterkleinkinderen. Meneer werkte later als vertegenwoordiger, terwijl mevrouw onder meer op het landbouwbedrijf van haar vader werkte en zich bezighield met handwerken.

Ondanks gezondheidsklachten van meneer ondernemen zij nog regelmatig activiteiten samen. Zo gaan zij iedere week met AutoMaatje boodschappen doen. Tijdens hun huwelijksjubileum stonden vooral de herinneringen aan hun bijzondere kennismaking en hun gezamenlijke leven centraal.

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Door Internetredactie Omroep Archipel