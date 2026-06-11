Echtpaar Spuij-Jordaan uit Middelharnis viert 65-jarig huwelijk





Wethouder Henk van Putten heeft het echtpaar Spuij-Jordaan persoonlijk gefeliciteerd met hun 65-jarige huwelijk. Het paar uit Middelharnis vierde in juni 2026 hun briljanten huwelijk.

Het verhaal van het tweetal begon in Sommelsdijk. Meneer Spuij woonde in Stellendam, maar ging daar als jonge jongen regelmatig een biertje drinken. "Vrouwen kwamen daar niet, maar op de weg ernaartoe kwam ik haar tegen", vertelt hij. Die ontmoeting bleek het begin van een huwelijk dat inmiddels al 65 jaar standhoudt.

Meneer Spuij heeft in de havens gewerkt en daarna een tijd als groenteboer. Zijn vrouw werkte jarenlang als coupeuse en heeft dat zelfs tot haar zeventigste gedaan. Het echtpaar heeft drie zonen en een dochter. Inmiddels zijn daar zes kleinkinderen en twee achterkleinkinderen bij gekomen.

Ondanks hun leeftijd doen ze bijna alles nog zelf, zoals boodschappen doen, koken en het huishouden verzorgen. Volgens hun dochter is hun geheim vooral hun positieve instelling. Ook gaan ze bijna elke middag een kopje koffie drinken bij de Hema en rijden ze op zaterdag steevast gezellig samen naar de Mekkerstee.

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Door Internetredactie Omroep Archipel