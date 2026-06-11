WFB voetbalt 24 uur voor Ronald McDonald Huis en WensAmbulance Zeeland





Op vrijdag 12 juni en zaterdag 13 juni 2026 staat sportpark De Kruse van VV WFB volledig in het teken van het jaarlijkse 24-uurs voetbaltoernooi. Naast voetbal, muziek en activiteiten draait het evenement vooral om betrokkenheid bij twee organisaties die dagelijks steun bieden aan mensen in moeilijke omstandigheden: de Stichting Zeeuwse Wensambulance en het Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam.

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Tijdens het toernooi wordt een etmaal lang onafgebroken gevoetbald door deelnemers van alle leeftijden, van jeugdspelers tot veteranen. De volledige opbrengst van het evenement gaat naar beide goede doelen.

Tijdelijk verblijf voor ouders

Het Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam biedt ouders en gezinnen van ernstig zieke kinderen een tijdelijk verblijf vlak naast het ziekenhuis. Het huis beschikt over 34 kamers en draait grotendeels op donaties en vrijwilligers. Voor Joyce Wittelaar, manager van dit Ronald McDonald Huis, kwam de uitnodiging als een verrassing. “Het is een enorme eer", vertelt ze. “Dat je daarvoor gevraagd wordt. Geweldig.”

Ze legt uit dat een kamer zo'n negentig euro per nacht kost om draaiende te houden. “Ouders betalen vijftien euro per nacht. Dat betekent dat wij zelf een enorm bedrag per jaar moeten inzamelen.” Het huis heeft een bezettingsgraad van ruim negentig procent. Volgens Wittelaar laat dat zien hoe groot de behoefte is. “Wij hebben helaas veel meer aanvragen dan plekken. Soms moeten we moeilijke keuzes maken.”

Het Ronald McDonald Huis biedt meer dan alleen een slaapplek. Gezinnen kunnen er koken, wassen, even tot rust komen en dicht bij hun kind blijven. “Wij zorgen voor de ouders en voor de broertjes en zusjes,” zegt Wittelaar. “Het gezinsleven moet zo veel mogelijk door kunnen gaan.”

De impact van het verblijf wordt volgens haar vaak zichtbaar op emotionele momenten. “We hebben regelmatig ouders die bij het uitchecken vertellen dat ze met lege handen naar huis gaan,” vertelt ze. “Maar ook dan horen we vaak hoe belangrijk het voor hen was om zo dicht bij hun kind te kunnen zijn.”

Laatste dagje strand

Ook de Stichting Zeeuwse Wensambulance draait volledig op vrijwilligers en giften. De organisatie bestaat pas sinds 2023, maar groeide in korte tijd uit tot een stichting met inmiddels 47 vrijwilligers en binnenkort een tweede ambulance.

De stichting vervult wensen van ernstig zieke en terminale patiënten die nog één keer ergens naartoe willen. Dat varieert van een bezoek aan familie tot een laatste dagje strand of een concert. “Wat mensen uiteindelijk willen, is nog even samen zijn met de familie,” vertelt ambassadeur Caroline Verdonk. “Nog even in de tuin zijn van het eigen huis. Het zijn helemaal geen grote megazaken.”

De Zeeuwse stichting ontstond op initiatief van een voormalig ambulancechauffeur die eerder actief was bij de Brabantse Wensambulance. Inmiddels wordt de organisatie ondersteund door verpleegkundigen, chauffeurs, vrijwilligers en sponsoren uit de regio. “Alles is gebaseerd op donaties,” zegt Verdonk. “Daar moeten we het mee doen.”

Gemiddeld kost een wens ongeveer vijfhonderd euro. Volgens Verdonk is lokale betrokkenheid daarbij onmisbaar. “Je ziet basisscholen die sponsorlopen organiseren, bedrijven die acties houden en mensen die spontaan iets inzamelen. Dat is heel mooi.”

Voldoening

De emotionele impact van het werk is groot, erkennen beide organisaties. Vrijwilligers krijgen regelmatig te maken met ingrijpende verhalen en verdrietige situaties. Toch overheerst vooral het gevoel om iets waardevols te kunnen betekenen.

“Het is ook heel mooi werk,” zegt Verdonk. “Mensen die bij ons vrijwilliger zijn, halen veel voldoening uit de ritten die ze doen.” Ook Wittelaar ziet dagelijks hoe belangrijk kleine momenten kunnen zijn. “Waarom ik dit doe? Omdat je ziet wat het voor gezinnen betekent.”

Tijdens het WFB-toernooi zijn beide organisaties zichtbaar aanwezig. Zo neemt de Zeeuwse Wensambulance haar ambulance mee naar sportpark De Kruse, zodat bezoekers kunnen zien hoe de stichting werkt. Met het 24-uurs toernooi wil VV WFB niet alleen geld ophalen, maar ook bewustwording creëren rond het werk van deze organisaties. Tussen het voetbal, de muziek en de activiteiten door staat daarom vooral één boodschap centraal: samen iets betekenen voor een ander.

Omroep Archipel zal op vrijdagavond tussen 19:00 en 21:00 uur en op zaterdag vanaf 07:00 uur in de ochtend live uitzenden vanaf het sportcomplex van VV WFB in Ouddorp.

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Door Internetredactie Omroep Archipel