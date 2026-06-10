10 aanhoudingen na invallen in grote drugszaak





Vijf mannen en twee vrouwen zijn dinsdag 9 juni 2026 aangehouden bij een reeks invallen in een onderzoek naar harddrugs. De verdachten komen van Goeree-Overflakkee en uit Hellevoetsluis, Spijkenisse en Brielle. Ook zijn drie personen in de gevangenis in dit onderzoek opgepakt.

Door Rijnmond

Na aanwijzingen dat de verdachten zich zouden bezighouden met het importeren van chemicaliën en de handel in drugs, is de politie eind 2024 een onderzoek gestart. Deze week en vorige week deed de politie meerdere doorzoekingen in deze grote zaak.

Grote geldbedragen en dure horloges

Bij de invallen werden grote geldbedragen, dure horloges, auto's, een boot en administratie in beslag genomen. Ook is beslag gelegd op twee woningen, cryptovaluta en bankrekeningen.

Dinsdagochtend deed de politie invallen op vier plekken in Hellevoetsluis. Dat gebeurde in de Vuurvlinder, Jan Blankenstraat, Willem- en Maryplein en Willem Huygensweg. Het gaat om drie woningen en één bedrijfspand. De eerste werd al om 06:00 uur gemeld. De politie-inzet was groot en sommige agenten waren zwaarbewapend.

Aanhoudingen in gevangenissen

In meerdere gevangenissen zijn ook drie mannen opgepakt voor hun mogelijke betrokkenheid bij de zaak. Om welke gevangenissen het precies gaat, is niet bekend. De mannen die zijn opgepakt, zaten volgens de politie vast voor andere drugsfeiten. Uit het onderzoek zijn aanwijzingen gekomen dat zeker één van de verdachten vanuit de gevangenis betrokken bleef bij criminele activiteiten.

"Dit laat zien dat een onderzoek niet stopt wanneer een verdachte eenmaal vastzit", meldt de politie daarover. "Ook vanuit detentie kunnen personen proberen invloed uit te oefenen op criminele netwerken. Juist daarom is het belangrijk om informatie te blijven delen en signalen te blijven onderzoeken.

Hond heet Bolle Jos

Opvallend detail is een naambordje bij de voordeur van een verdachte. Aan de woning hangt een bordje met de naam van de hond erop. Het beestje heeft de naam Bolle Jos. Bolle Jos is ook de bijnaam van Jos Leijdekkers. Hij is een van de meest gezochte Nederlandse drugscriminelen en wordt verdacht van grootschalige internationale cocaïnehandel en witwaspraktijken.

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