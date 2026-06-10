Senioren verruilen vertrouwde woning voor nieuw thuis in Sommelsdijk





De zes seniorenwoningen in het project Zwanenburghof in Sommelsdijk zijn in de eerste week van juni 2026 opgeleverd. Op de hoek van de Jacob Catsstraat en de Joost van den Vondellaan hebben de eerste huurders de sleutel van de nieuwe levensloopbestendige woningen gekregen.

Volgens Oost West Wonen is het een uniek nieuwbouwproject. “Het biedt een duurzame woonoplossing in een omgeving waar ontmoeting en verbinding tussen de bewoners centraal staan.” Het is het eerste nieuwbouwproject op het eiland waar zowel senioren als starters, kopers en huurders wonen rondom een centrale binnentuin. Ook is er een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte. De huizen zijn bovendien gasloos, energieneutraal en voorzien van een warmtepomp, zonnepanelen en vloerverwarming.

Ontmoeting tussen bewoners

De bouwwerkzaamheden zijn begonnen in mei 2025. “We hebben even moeten wachten op de nutsvoorzieningen, maar verder is de bouw volgens planning verlopen”, vertelt Maarten Blanke, projectleider bij Oost West Wonen. “Het wonen in een hofje is al een heel oud concept, mooi om dit nu weer toe te passen en zo ontmoeting tussen bewoners te stimuleren.”

Een van de eerste stellen die in de nieuwe huizen gaan wonen, is het echtpaar Jansen. “We vinden het een spannende dag vandaag. 43 jaar hebben we aan de Dorpsweg in Sommelsdijk gewoond. Omdat we onze grote tuin niet goed meer bij konden houden, wilden we verhuizen. Maar we zijn blij dat we toch nog een kleine tuin hebben”, vertellen zij.

Ook meneer en mevrouw De Haan komen in het Hella Haassehof te wonen. Zij willen verhuizen omdat het traplopen steeds lastiger wordt. “Het ging allemaal heel snel. Vorig jaar december reageerden we op deze woningen, in januari kregen we een woning toegewezen en eind deze maand gaan we al verhuizen.” Ondanks de nieuwe woning heeft het echtpaar gemengde gevoelens. “We moeten afscheid nemen van ons oude huis en onze buren in Den Bommel, waar we 51 jaar gewoond hebben. Maar we kijken uit naar onze nieuwe woning en naar de kennismaking met onze nieuwe buren.”

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Door Internetredactie Omroep Archipel