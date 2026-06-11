Achter de schermen van het HaiSai Festival in het hart van Sommelsdijk





In een nieuwe aflevering van de podcast Eilandkunst gaan we in gesprek met organisatoren Hanneke Reijs en Els van der Wetering over het naderende HaiSai Festival. Op 4 juli 2026 wordt de historische dorpskern van Sommelsdijk omgetoverd tot een bruisend podium waar kunst, cultuur en ontmoeting centraal staan. In de podcast lichten zij toe hoe dit jonge festival een podium biedt aan lokaal talent en tegelijkertijd een "cadeautje" is voor de hele gemeenschap.

De aflevering is te beluisteren via Spotify, Amazon Music en Apple Podcasts.

Wat in 2025 begon als een enthousiast initiatief, is dit jaar uitgegroeid tot een evenement met ruim 50 artiesten op diverse locaties. Hanneke en Els leggen uit dat het festival bewust laagdrempelig en gratis is, zodat iedereen van jong tot oud kennis kan maken met uiteenlopende kunstvormen. Elke voorstelling duurt precies 20 minuten, wat bezoekers de kans geeft om in één middag een "vogelvlucht" door het culturele aanbod te maken.

De organisatoren delen openhartig hoe zij met een hechte groep van tien vrijwilligers achter de schermen werken aan een complex blokkenschema. Dit schema coördineert een breed scala aan acts: van de krachtige klanken van een punkband, de verhalen van een troubadour tot de indrukwekkende orgelconcerten. Ook voor kinderen is er volop beleving met activiteiten zoals 'Circuspret' en het interactieve 'Kleurfeest' in Vitanova.

Een bijzonder aspect van HaiSai is de verbinding die ontstaat door het openstellen van de dorpskern. Inwoners bieden hun eigen tuinen, schuren en zelfs historische panden zoals de molen aan als tijdelijk theater. Daarnaast is er een waardevolle samenwerking met Vluchtelingenwerk, waarbij onder andere een Oekraïense pianiste en haar dochter hun muzikale talenten delen. De naam 'HaiSai' zelf is geworteld in de lokale historie; het is een traditionele begroeting die symbool staat voor de gastvrijheid en de open sfeer van het festival.

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Door Internetredactie Omroep Archipel