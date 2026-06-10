Chef-kok Floor geeft kookles aan basisscholieren in Ouddorp





Op 3 juni 2026 hebben leerlingen van OBS De Westhoek in Ouddorp tijdens een kookles samen met een chef-kok een gerecht bereid. De les maakt deel uit van het landelijke project Kok in de Klas, dat op 2, 3 en 4 juni in ruim 140 basisschoolklassen en scholen voor speciaal onderwijs in Nederland wordt gehouden. In totaal doen naar verwachting meer dan 3300 leerlingen uit groep 6, 7 en 8 mee.

Tijdens de lessen koken leerlingen onder begeleiding van een kok een gerecht, zoals een regenboogwrap of tabouleh. Ze krijgen uitleg over ingrediënten, smaak en koken. Scholen ontvangen hiervoor lesmateriaal en ingrediënten. Het project is onderdeel van het lesprogramma Smaaklessen en valt onder het Rijksprogramma Jong Leren Eten, dat zich richt op voedseleducatie en gezonde voedselkeuzes bij kinderen.

Bij OBS De Westhoek verzorgde chef-kok Floor Mijnders van Restaurant Zus een interactieve les. Leerlingen hielpen met het snijden van groenten en maakten onder meer een vegetarische regenboogwrap.

Leerlingen geven aan dat zij het leuk vinden om zelf te koken en nieuwe dingen te proberen. Een van hen zegt: “Ik vind het wel gaaf, omdat je leert koken.” Een andere leerling vertelt dat zij thuis ook al helpt met koken en daar nu meer over wil leren.

Volgens de school sluit de kookles aan bij een themaweek over groei en ontwikkeling. Een leerkracht zegt dat de activiteit goed past bij het thema. “We willen laten zien dat er veel kan groeien en dat je daar ook van kunt genieten.”

De school ziet dat leerlingen enthousiast reageren op het zelf koken en het proeven van nieuwe gerechten. “Ze vinden het geweldig om niet alleen te luisteren, maar ook echt te doen en te proeven,” zegt de leerkracht.

Volgens de organisatie van Kok in de Klas laat onderzoek zien dat kinderen door actief met voedsel bezig te zijn meer kennis krijgen en een positievere houding ontwikkelen tegenover gezond eten.

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Door Internetredactie Omroep Archipel