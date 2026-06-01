Van Weel-Bethesda stopt grotendeels met papieren formulieren voor bloedprikken





Patiënten die via de huisarts, verloskundige of een andere zorgverlener bloed moeten laten prikken, kunnen daarvoor vanaf mei 2026 digitaal terecht bij het Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Het ziekenhuis heeft de werkwijze aangepast, waardoor geprinte labformulieren meestal niet meer nodig zijn. Patiënten ontvangen na de aanvraag een e-mail met een nummer waarmee zij zonder afspraak terechtkunnen bij één van de 22 priklocaties in de regio.

Volgens het ziekenhuis moet de nieuwe werkwijze het bloedprikken eenvoudiger maken. Het nummer uit de e-mail kan vanaf een mobiele telefoon worden gescand. Wie de e-mail niet kan tonen, hoeft zich geen zorgen te maken: de gegevens zijn ook digitaal beschikbaar op de priklocatie. Een papieren formulier blijft op verzoek mogelijk.

Met de verandering wil het ziekenhuis ook de privacy beter beschermen. Op de buisjes waarin bloed wordt afgenomen staan geen namen of andere persoonsgegevens meer, maar alleen een uniek nummer dat in het systeem aan de patiënt is gekoppeld.

Daarnaast verwacht het ziekenhuis minder papier te gebruiken. Dat moet bijdragen aan een duurzamere manier van werken.

Het afgenomen bloed wordt onderzocht in het laboratorium van het ziekenhuis in Dirksland. Volgens het ziekenhuis zijn de uitslagen dankzij moderne apparatuur snel beschikbaar voor huisartsen en andere zorgverleners. Wanneer een patiënt later wordt doorverwezen naar een specialist in het ziekenhuis, zijn de resultaten daar direct in te zien. Daardoor hoeft bloedonderzoek volgens het ziekenhuis minder vaak opnieuw te worden gedaan.

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel