Veel meldingen op Goeree-Overflakkee gaan over kindermishandeling

Deze week is de landelijke Week tegen Kindermishandeling, met als thema dit jaar ‘Laat me niet los’. De campagne richt zich op het herkennen van signalen van mishandeling en het tijdig in actie komen bij zorgen. Ook op Goeree-Overflakkee speelt dit een belangrijke rol: volgens Veilig Thuis gaat ongeveer de helft van alle meldingen in de regio over kindermishandeling. Veilig Thuis roept inwoners op om advies te vragen of een melding te doen als zij zich zorgen maken over een kind.

Door Evi Vos

Kindermishandeling komt in Nederland veel voor. Jaarlijks groeien naar schatting 119.000 kinderen op in een onveilige thuissituatie, ongeveer één op de 25 kinderen. De meest voorkomende vormen zijn emotionele en fysieke verwaarlozing, emotionele mishandeling, fysieke mishandeling en seksueel misbruik. Daarnaast zijn er minder zichtbare vormen van mishandeling, zoals psychologisch, emotioneel of financieel misbruik. Kinderen die geweld tussen hun ouders meemaken, kunnen daar ook langdurige emotionele en psychologische schade van oplopen.

Toename

Bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond nemen de meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling toe. In de eerste helft van 2025 kwamen 66.000 meldingen en 85.000 adviesvragen binnen, waarvan ruim de helft over kinderen ging. Ook op Goeree-Overflakkee gaat ongeveer de helft van alle meldingen over kindermishandeling. Opvallend is dat inwoners hier vaker zelf melding doen dan professionals, volgens de gemeente Goeree-Overflakkee.

Hulp Goeree-Overflakkee

Op het eiland is hulp beschikbaar voor kinderen en gezinnen die ondersteuning nodig hebben bij problemen thuis. Sinds 2024 doet de gemeente mee aan een proefproject, het zogenaamde Toekomstscenario Kind-' en Gezinsbescherming. Het doel van dit project is te onderzoeken hoe hulp aan gezinnen effectiever en gezinsgericht kan worden aangeboden. Gezinnen die deelnemen krijgen begeleiding van een vaste contactpersoon, een procesregisseur, die samenwerkt met ervaringsdeskundigen, jeugdbeschermers en medewerkers van Veilig Thuis. Zo wordt gekeken welke aanpak het beste werkt, terwijl gezinnen tegelijkertijd de nodige hulp en ondersteuning ontvangen.

Signaleren

Kinderen die worden mishandeld, laten vaak signalen zien. Ze kunnen stil, teruggetrokken of juist agressief zijn, of last hebben van nachtmerries en stemmingswisselingen. Ook herhaalde blauwe plekken, brandwonden of verwaarlozing kunnen wijzen op mishandeling. Soms uit dit zich in overdreven gehoorzaam gedrag of angst voor een ouder of verzorger. Eén signaal betekent niet automatisch mishandeling, maar bij zorgen is het belangrijk altijd contact op te nemen met Veilig Thuis.

Melden

Het is niet nodig om harde bewijzen te hebben om contact op te nemen met Veilig Thuis. Advies vragen bij Veilig Thuis is vrijblijvend en wordt niet geregistreerd als officiële melding. Als er wel een melding is gedaan, onderzoekt Veilig Thuis binnen zes tot acht weken of er sprake is van een onveilige situatie. Slechts een klein deel van de meldingen (1–2 procent) leidt tot ingrijpen door de jeugdbescherming of een uithuisplaatsing. Binnen 24 uur na een melding vindt een veiligheidsbeoordeling plaats, waarna wordt bepaald welke vervolgstappen nodig zijn, zoals doorverwijzing naar hulpverlening of intensief onderzoek.

Campagne

Verschillende organisaties, zoals Augeo Foundation en Fonds Slachtofferhulp, verspreiden het boek Sprookjes bestaan, waarin klassieke sprookjes worden herschreven zodat signalen van mishandeling beter herkend en besproken kunnen worden. De gemeente Goeree-Overflakkee deelt informatie via de website en sociale media.

Wie zich zorgen maakt over een kind kan anoniem en vrijblijvend contact opnemen via 0800–2000 of via de chat op veiligthuis.nl. Kijk voor meer informatie op onderstaande websites.

De week tegen kindermishandeling

Herken de signalen bij kinderen

Herken de signalen bij volwassenen

Onderzoek: Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



