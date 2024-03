Verdachten aangehouden op verdenking van drugshandel

De politie heeft vrijdag 15 maart 2014 vier mannen van 20, 21, 22 en 28 jaar aangehouden op verdenking van drugsbezit en/of drugshandel. Het gaat om drie inwoners uit de gemeente Goeree-Overflakkee en één Rotterdammer.

De aanhoudingen vloeien voort uit een onderzoek van een speciaal drugsteam dat is opgericht om op Goeree-Overflakkee de drugsproblematiek aan te pakken. Uit onderzoek van dit team kwam de politie een verdachte van de handel in soft- en harddrugs in beeld. De man zou een belangrijke rol spelen in de lokale drugshandel op het eiland. De politie zag tijdens een actie dat er drugs werd overgedragen. Vervolgens is eerst de klant, een 20-jarige man, aangehouden. De man had drie zogenoemde ponypacks (kleine envelopjes met drugs) bij zich. De 21-jarige man, die ervan verdacht wordt de drugs te hebben verkocht, werd op straat aangehouden. Hij bleek tien ponypacks met cocaïne in bezit te hebben. Beiden komen uit de gemeente Goeree-Overflakkee.

Uit verder onderzoek kwam een mogelijke leverancier naar voren. Dit betreft een 28-jarige Rotterdammer die ervan wordt verdacht de 21-jarige man van drugs te hebben voorzien. De Rotterdammer is aangehouden. Later die dag werd ook nog een 22-jarige man uit Goeree-Overflakkee, vermoedelijk een handlanger, aangehouden.

Tijdens de huiszoekingen bij de vier verdachten werden handels- en gebruikersvoorraden, soft- en harddrugs aangetroffen. In de woning waar de Rotterdammer verbleef, trof de politie drie vuurwapens met patroonhouders en kogelpatronen aan.

Drugsteam

De politie heeft voor het district Zuid-West een drugsteam opgesteld. Samen met het Openbaar Ministerie en de gemeente gaat de politie de strijd aan tegen het maken, verkopen en gebruiken van drugs. Heeft u informatie? Bel dan 0900-8844. U kunt ook anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.



Door Internetredactie Omroep Archipel