Verkoop Goereese port bracht maar liefst 1,3 miljoen euro op

Van 15 tot en met 17 juni 2023 worden de jaarlijkse Goereese Portdagen weer gehouden in Goedereede. Voor buitenstaanders zou de naam misschien de indruk kunnen wekken dat Goedereede een plaats is waar vroeger portwijn werd gebrouwen, maar niets is minder waar. De naam van het evenement verwijst niet naar een festijn waarbij drank centraal staat, maar naar de ontdekking van honderden portvaten voor de kust van Goeree in 1918.

In 2012 vierde Goedereede dat het zevenhonderd jaar geleden stadsrechten kreeg. Bovendien bestond de toren vijfhonderd jaar. Dit vormde een uitstekende reden voor een stadsfeest met een bourgondische sfeer. Een groepje inwoners van het stadje was zo enthousiast over de bijzondere sfeer van het evenement dat ze besloten om het voort te zetten. En zo geschiedde: de Goereese Portdagen werden geboren.

Ineenstorting van de handel tijdens de eerste Wereldoorlog

Het was in 1914. De Eerste Wereldoorlog brak uit. Nederland bleef neutraal en werd gespaard van het oorlogsgeweld. Echter, vanwege de Duitse aankondiging van de onbeperkte duikbootoorlog was de Noordzee niet langer veilig voor schepen, zelfs niet voor neutrale landen zoals Nederland. De onbeperkte duikbootoorlog hield in dat Duitse onderzeeërs zonder waarschuwing en zonder rekening te houden met de neutraliteit van schepen, zowel militair als civiel, aanvielen.

Deze gevaarlijke situatie op zee leidde tot een ineenstorting van een groot deel van de handel en er ontstond schaarste aan verschillende producten. Zowel de Nederlandse koopvaardij als de visserij ondervonden ernstige hinder. Elke visvangst werd gevaarlijk, want je zou zomaar in een mijnenveld terecht kunnen komen.

Keerpunt

De vissers aan de noordkant van Goeree-Overflakkee hadden het zwaar. Op zee voltrok zich echter een gebeurtenis die een keerpunt betekende in de sombere situatie. In oktober 1918 verging er een schip met een grote lading portwijn aan boord. Vissers uit Ouddorp, Goedereede en Stellendam gingen de zee op om de vaten op te halen. Ze wisten honderden vaten buit te maken. De vissers mochten de vaten echter niet zelf houden, maar moesten ze aangeven bij de strandvonder. De vaten werden verzameld langs de haven van Goedereede, waarop elk vat werd gemarkeerd met de naam van de vinder.

In totaal werden 434 vaten bij de strandvonder ingeleverd. Op 1 en 2 november 1918 vond de openbare verkoop van de zogenaamde 'portwijn' plaats. De totale opbrengst van de verkoop bedroeg maar liefst 293.337 gulden wat vandaag de dag neerkomt op ruim 1,3 miljoen euro. Een derde van dat bedrag werd aan de vissers uitgekeerd, terwijl de rest ten goede kwam aan de gemeentekas. Het "portgeld" kwam zeer goed van pas, omdat de vissers nu konden investeren in hun vissersvloot.

Deze gebeurtenis maakte een diepe indruk op zowel de inwoners als de omgeving van het stadje. Het betekende een belangrijk keerpunt in de twintigste-eeuwse geschiedenis en sinds 2013 draagt het evenement dezelfde naam als een blijvende herinnering aan dit bijzondere moment in de geschiedenis.

Klik hier voor het programma van de Goereese Portdagen.



Door Arjan Huizer