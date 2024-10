Vernieuwing Spuiplein Middelharnis gestart

Nu het bestemmingsplan voor het Spuiplein definitief is, zet de gemeente Goeree-Overflakkee de volgende fase in gang. Het Spuiplein ten zuiden van het centrum en naast de haven van Middelharnis krijgt een nieuw gezicht. De herinrichting voorziet in de bouw van 23 nieuwe woningen. Ook komen er nieuwe parkeerfaciliteiten om de toegankelijkheid en leefbaarheid te verbeteren. Het doel is het Spuiplein te veranderen naar een aantrekkelijke entree van het historische centrum.

De gemeente knapt het plein op in dezelfde stijl als de havenkom, als verwijzing naar de oorspronkelijke loop van het spui. De bouw van de nieuwe woningen is een goede stap in het aanpakken van de woningbehoefte op het eiland. Tegelijkertijd worden er kwalitatieve parkeervoorzieningen gerealiseerd en krijgt het winkelgebied rondom het Spuiplein een impuls. De vernieuwing maakt het plein een fijne en veilige plek voor iedereen.

Parkeerplaatsen

Om de parkeerdruk in het centrum te verlichten, legt de gemeente direct ten noorden van het Spuiplein een groot parkeerterrein aan. Dit terrein is bereikbaar via een voetgangersbrug die in het verlengde van het Nieuwepad komt te liggen. Hierdoor blijft het gebied goed bereikbaar voor bewoners en bezoekers. In de Visserstraat en het Nieuwepad komen ook nieuwe parkeerplaatsen en een deel van de huidige parkeerplaatsen op het Spuiplein blijft behouden. De voorbereidingen voor de aanbesteding van de voetgangersbrug en het parkeerterrein zijn gestart. De verwachting is dat de opdracht voor het einde van dit jaar, of uiterlijk in het eerste kwartaal van 2025, wordt verleend.

Fases

Na de aanleg van het parkeerterrein en de voetgangersbrug beginnen de werkzaamheden aan het Spuiplein. Het project wordt in fases uitgevoerd. Het bouwrijp maken van het Spuiplein, inclusief de bodemsanering, de aanleg van de voetgangersbrug en het parkeerterrein, duurt ongeveer zes maanden. De bouw van de woningen duurt naar verwachting een jaar. Daarna wordt het gebied verder afgewerkt, wat zo'n zes maanden in beslag neemt.

De gemeente werkt nu aan het afronden van de definitieve ontwerpen en een plan voor bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie tijdens de werkzaamheden. Ook richt de gemeente voorafgaand aan de start van de werkzaamheden een speciale pagina in op haar online participatieplatform (www.praatmee.goeree-overflakkee.nl). Hier kunnen geïnteresseerden de ontwikkelingen rond de vernieuwing van het Spuiplein volgen.

Klankbordgroep

De gemeente hecht veel waarde aan de betrokkenheid van omwonenden en ondernemers, ook tijdens de herinrichting van het Spuiplein. Daarom zet zij een klankbordgroep op die zal meedenken over onderwerpen als bereikbaarheid en parkeren rondom het centrum en de haven van Middelharnis. Binnenkort ontvangen omwonenden en betrokken partijen een uitnodiging om deel te nemen aan deze groep. De klankbordgroep is gedurende het hele uitvoeringsproces actief.

Kunstwedstrijd

Naast de herinrichting van het Spuiplein nodigt de gemeente Goeree-Overflakkee kunstenaars uit om deel te nemen aan een bijzondere kunstwedstrijd. De uitdaging is om een inspirerend kunstwerk te ontwerpen dat het vernieuwde Spuiplein zal verrijken. Het kunstwerk moet passen bij de geschiedenis van het Spuiplein. De gemeente ziet deze wedstrijd als een kans om de vernieuwing van het Spuiplein een unieke, culturele dimensie te geven. Kunstenaars kunnen hun ontwerp van een kunstwerk indienen tot 22 november. Meer informatie over de kunstwedstrijd is te vinden op de website.



Door Internetredactie Omroep Archipel